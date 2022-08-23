Серед тих, кого евакуювали з окупованих територій Харківщини – 238 дітей

Міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з окупованої території Харківської області вдалося евакуювати 825 людей. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі ввечері понеділка, 22 серпня.

«Вдала гуманітарна операція: сьогодні евакуювали 825 людей з непідконтрольної частини Харківської області, 238 з них – діти», – повідомила Верещук.

Вона також подякувала «за організацію процесу» голові Харківської ОВА Олегу Синєгубову і волонтерським організаціям.

Під російською окупацією перебувають приблизно 30% Харківської області, серед них – міста Куп’янськ, Вовчанськ і Балаклія. Росіяни також щоденно обстрілюють території Харкова і області з різних видів зброї.