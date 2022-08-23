Україна евакуювала 825 людей з окупованої території Харківщини
Під російською окупацією перебуває приблизно 30% території Харківської області
Міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з окупованої території Харківської області вдалося евакуювати 825 людей. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі ввечері понеділка, 22 серпня.
«Вдала гуманітарна операція: сьогодні евакуювали 825 людей з непідконтрольної частини Харківської області, 238 з них – діти», – повідомила Верещук.
Вона також подякувала «за організацію процесу» голові Харківської ОВА Олегу Синєгубову і волонтерським організаціям.
Під російською окупацією перебувають приблизно 30% Харківської області, серед них – міста Куп’янськ, Вовчанськ і Балаклія. Росіяни також щоденно обстрілюють території Харкова і області з різних видів зброї.