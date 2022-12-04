Російські військові вдень у неділю, 4 грудня, обстріляли акваторію річки Дніпро та автоматною чергою поранили 65-річну жінку. Від отриманих травм вона померла, повідомила Херсонська міська рада.

Відомо, що вона перетинала Дніпро разом з чоловіком, повертаючись із дачі в Голопристанському районі. Водночас чоловік внаслідок обстрілу не постраждав.

Зазначимо, що у Херсоні в період з 3 до 5 грудня включно зняли заборону на перетин річки Дніпро на ділянці Річковий вокзал у світлий час доби. Це було зроблено для того, аби люди, які перебувають на дачах на лівому березі Дніпра, могли евакуюватися до Херсона, повідомляв голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Водночас через те, що під час втечі на лівий берег Херсонщини росіяни знищили усі плавзасоби, якими влада могла б забезпечити перевезення населення на підконтрольну Україні територію, люди можуть евакуюватися лише на власних човнах.