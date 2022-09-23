Майже усі загиблі на місці масового поховання біля Ізюму – цивільні

Поліція виявила ще три місця масових захоронень людей, яких вбили росіяни, у Харківській області. Про це повідомив начальник обласної поліції Володимир Тимошко під час брифінгу в Ізюмі, інформує LB.ua.

Одне з них, за повідомленням від прес-служби поліції, у Козачій Лопані. Назву ще двох населених пунктів правоохоронці поки не розголошують.

Друге захоронення, за інформацією від джерел, – в місті Вовчанськ, на кордоні з Росією.

Усі місця масових поховань, за словами Тимошка, заміновані і їх розмінування забирає багато часу. На розмінування одного масового захоронення сапери потребують до трьох днів. В одному з місць масових поховань, за словами Тимошка, близько 100 могил.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що з місця масового поховання в Ізюмі ексгумували 436 тіл. На тілах 30 людей знайшли сліди катувань. Більшість загиблих мають ознаки насильницької смерті.

«Є тіла з мотузкою на шиї, зі зв'язаними руками, з поламаними кінцівками та з вогнепальними пораненнями. У декількох чоловіків ампутовані геніталії. Все це докази жахливих тортур, яким окупанти піддавали мешканців Ізюму», – повідомив Синєгубов.

Майже усі загиблі на місці масового поховання – цивільні. 21 людина – військові.Участь в ексгумації брали 200 людей: судмедексперти, поліцейські, прокурори, співробітники ДСНС.

«Ми з'ясуємо обставини загибелі кожної людини, щоб їхні рідні і близькі дізналися правду, а вбивці були покарані», – пише голова ОВА.

Синєгубов відзначив, що це не єдине масове поховання в Ізюмі.

«Знайдено щонайменше ще 3 таких місця в цьому районі, є поховання і в інших звільнених містах Харківщини. Наразі проводяться огляд та розмінування», – повідомив голова ОВА.