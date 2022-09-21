Катівню окупанти облаштували у напівпідвальному приміщенні в будівлі поліції

У середу, 21 вересня, прокурори Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області провели огляд приміщення, у якому під час окупації російські військові зробили ще одну катівню. Її окупанти облаштували у напівпідвальному приміщенні в будівлі поліції.

«Встановлено, що під час окупації Куп‘янська російські військові зайняли будівлю поліції. У напівпідвальному приміщенні вони піддавали людей фізичному та психологічному насиллю. У камері, де може утримуватись 4 особи, військові РФ утримували понад 20. За словами потерпілих, вони спали по черзі, тому що місця не було», – розповіли в Офісі генпрокурора.

Фото Офісу генпрокурора

Слідчі дії проводять в межах кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Триває досудове розслідування. Наразі ще встановлюють потерпілих.

Нагадаємо, що у деокупованих містах та селах виявляють жахливі злочини російських військових. 16 вересня голова Нацполіції України Ігор Клименко повідомив, що у звільнених з окупації містах Вовчанськ, Куп’янськ, Балаклія та Ізюм було виявлено 10 російських катівень, шість із них – в Ізюмі. Також в Ізюмі знайшли одне з найбільших поховань мирних мешканців.