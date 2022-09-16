За тиждень на Харківщині відкрито 204 кримінальних провадження щодо воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями Росії

У звільнених з окупації містах Вовчанськ, Куп’янськ, Балаклія та Ізюм виявили 10 російських катівень, з них шість – в Ізюмі. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, пише Укрінформ.

«Ми бачимо величезну кількість злочинів, скоєних, в першу чергу, проти цивільного населення. На цей час ми можемо говорити як мінімум про наявність 10 катівень», – сказав він.

За його словами, у Балаклії виявили дві катівні. У місті перебував російський «ОМОН», спецпідрозділи Росгвардії та бойовики «ЛНР».

«Людям одягали мішок на голову та виводили до туалету. В катівнях були відсутні санітарні засоби. Друга катівня була більш жорстока. Туди завозили бокси і в них тримали людей. Були тортури, були знущання. Там пускали струм, були знайдені молотки і «удавки»», – повідомив Ігор Клименко.

За його словами, один із загиблих був задушений саме таким чином.

«40-річний місцевий громадянин загинув у Балаклії. Аграрій, якого закатували до смерті. Його задушили зашморгом російські окупанти», – сказав голова Нацполіції.

По одній катівні виявили у селі Гракове Чугуївського району, та у Вовчанську.

В Ізюмі, за словами голови Нацполіції, виявили шість катівень в місцях дислокації російських військових, серед яких були росгвардійці, ФСБ-шники та поліцейські підрозділу «СОБР».

За даними Ігор Клименко, на даний час в Ізюмі виявлено 445 поховань наших громадян.

«Це робота не на один тиждень. Тіла ці були закопані з березня. Підійшла відповідна техніка, екскаватори, працюють лабораторії», – сказав він.

Він також повідомив, що зараз в Ізюмі на місці поховань працює 40 слідчих, 10 криміналістичних лабораторій, працівники прокуратури, СБУ, судмедексперти, техніка.

Крім того, як повідомив голова Національної поліції, за тиждень на Харківщині відкрито 204 кримінальних провадження щодо воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями Росії.

«За останній тиждень на території Харківської області відкрито 204 кримінальних провадження, які пов’язані саме з воєнними злочинами, які були скоєні військовослужбовцями російської федерації», – наголосив він.