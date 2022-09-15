Підлітки перебували в підвалі сім днів

Росіяни незадовго до втечі з Куп’янська на Харківщині закрили у підвалі п’ятьох підлітків. Полонені перебували там сім днів, а згодом їх знайшли й визволили українські прикордонники, які зайшли в місто у складі Сил оборони.

Як повідомила 15 вересня Державна прикордонна служба, підлітки – жителі Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів – виявилися студентами навчального закладу – майбутніми медиками. Звільнені дівчата і хлопець розповіли, що окупанти проводили з ними фільтраційні заходи, після чого без пояснення причин закрили у підвалі.

«Вдячності підлітків не було меж. Важко уявити, що могло трапитися з дітьми, якби Сили оборони України не деокупували цю територію», – констатували прикордонники.

За їхньою інформацією, зі звільненими дівчатами та хлопцем вже працюють компетентні правоохоронні органи.

Нагадаємо, про втечу росіян з Куп’янська стало відомо в суботу, 10 березня