Українські військові біля будівлі Куп’янської міськради, 10 вересня 2022

ЗСУ відвоювали близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області під час контрнаступу станом на 9 вересня, йдеться у щоденному аналізі аналітиків американського Інституту дослідження війни (ISW), опублікованому вранці в суботу, 10 вересня.

Вони нагадали, що президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявили 8 вересня, що українські сили звільнили понад 1000 квадратних кілометрів у період з 1 по 8 вересня – за день до того, як 9 вересня українські сили вийшли на південні підступи до Куп'янська та річки Оскіл.

Аналітики пишуть, що українські сили, ймовірно, зачищають осередки дезорганізованих російських військ, що опинилися в зоні швидкого наступу українських військ на Куп'янськ, Ізюм та річку Оскіл.

Аналітики ISW зауважили, що українські сили можуть зруйнувати російські позиції навколо Ізюма, якщо вони переріжуть російські наземні лінії зв'язку на північ і південь від Ізюма. 9 вересня українські війська продовжували наступ на Куп'янськ та на Ізюм та вживають заходів щодо ізоляції російського ізюмського угруповання військ. Якщо українцям вдасться відрізати російські наземні лінії зв'язку, то у них буде можливість створити котел навколо Ізюма та обрушити більшу частину російських позицій на північному сході України.

Тим часом низка Telegram-каналів вранці в суботу опублікували відео, яке українські воїни зняли в центрі Куп’янська, який був захоплений невдовзі після початку повномасштабної війни. На ньому видно, як військові стоять на даху багатоповерхівки в центрі міста і показують його панораму. «Куп’янськ дочекався», – каже на відео один з них. Водночас офіційно про звільнення Куп’янська не повідомляли.

Кремль перекидає ресурси на лінію Харків-Ізюм, намагаючись зупинити український контрнаступ, водночас відмовляється публічно говорити про успіхи України в Харківській області. Контрнаступ, ймовірно, спонукав президента Росії Владіміра Путіна скликати 9 вересня зустріч із вищими російськими силовиками та політичними діячами. Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Кремль не коментуватиме «ситуацію навколо Балаклії та інші події в зоні “спецоперації”».

За словами аналітиків ISW, контрнаступ в Херсонській області триває одночасно з операціями на лінії Харків-Ізюм. Українські сили продовжують щодня атакувати російські понтонні і поромні переправи на півдні, проте зберігають сувору оперативну тишу, що може мати такий вигляд, ніби українські сили не просуваються.

Більше про український контрнаступ на Харківщині читайте у нашій статті.