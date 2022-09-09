Українські військові підіймають український прапор

Станом на вечір п’ятниці, 9 вересня, Збройні сили України звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Наша армія, розвідка та Служба безпеки України продовжують активні дії на кількох оперативних напрямках. Успішно продовжують», – сказав він.

Президент України додав, що у частині сіл Харківської області тривають заходи з перевірки та убезпечення території. Українські захисники поступово беруть під контроль нові населені пункти.

«Всюди повертаємо український прапор і захист для наших людей», – додав президент.

Українців зі звільненої території він закликав повідомляти представникам українських сил будь-яку відому інформацію про злочини окупантів. Підрозділи Нацполіції вже повертаються у звільнені населені пункти Харківщини.

Зеленський також звернувся до блогерів із закликом не поспішати повідомляти про результати активних дій наших військових на передовій.

«Будь ласка, не поспішайте з повідомленнями. Не ускладнюйте своїм поспіхом завдання для нашої армії. Не повідомляйте, будь ласка, конкретні деталі оборонної операції раніше, ніж про це говорять офіційні представники нашої держави», – сказав президент і додав, що жорсткі бої тривають і на Донбасі, і на півдні України.

Нагадаємо, українські військові ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку – за три дні вдалося просунутися майже на 50 км. А, за даними розвідки, окремі підрозділи окупантів зазнали значних втрат. Ввечері 8 вересня президент України Володимир Зеленський опублікував відео на якому бійці спецпідрозділу «Кракен» відрапортували про звільнення міста Балаклія Харківської області.