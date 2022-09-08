Збройні сили України звільнили від окупантів Балаклію Харківської області

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео на якому бійці спецпідрозділу «Кракен» відрапортували про звільнення міста Балаклія Харківської області.

«Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом! Дякую! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги! Слава Україні!», – йдеться у дописі голови держави.

На відео військові, які є бійцями підрозділу «Кракен» (сформований з ветеранів «Азову»), стоять на російському прапорі на фоні українського стяга на даху однієї зі звільнених будівель міста. З слів одного з бійців, станом на 16:00 Балаклія перебувала під контролем України, а окупанти відійшли.

«Пане президенте, пане верховний головнокомандувачу, місто Балаклія Харківської області взяте під контроль. Наказ виконано. Російсько-окупаційні війська відійшли. Сьогодні 8 вересня 16:00. Слава Україні», – сказав один із захисників України.

Зазначимо, що починаючи з обіду 8 вересня користувачі соцмереж почали повідомляти, що на головній площі Балаклії українські захисники підняли український прапор, а на вулицях міста перебувають українські військові. Водночас у мережі почали з'являтися численні фото і відео, на яких видно, як українських військових зустрічають у звільненому місті.

Нагадаємо, що російські війська зайшли до Балаклії на початку березня. Окупанти умовно поділили територію тимчасово окупованого міста на три зони та заборонили місцевим жителям пересікати їх межі.