Зеленський підтвердив інформацію про звільнення Балаклії
Президент України опублікував відео з українськими військовими у звільненому місті
Президент України Володимир Зеленський опублікував відео на якому бійці спецпідрозділу «Кракен» відрапортували про звільнення міста Балаклія Харківської області.
«Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом! Дякую! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги! Слава Україні!», – йдеться у дописі голови держави.
На відео військові, які є бійцями підрозділу «Кракен» (сформований з ветеранів «Азову»), стоять на російському прапорі на фоні українського стяга на даху однієї зі звільнених будівель міста. З слів одного з бійців, станом на 16:00 Балаклія перебувала під контролем України, а окупанти відійшли.
«Пане президенте, пане верховний головнокомандувачу, місто Балаклія Харківської області взяте під контроль. Наказ виконано. Російсько-окупаційні війська відійшли. Сьогодні 8 вересня 16:00. Слава Україні», – сказав один із захисників України.
Зазначимо, що починаючи з обіду 8 вересня користувачі соцмереж почали повідомляти, що на головній площі Балаклії українські захисники підняли український прапор, а на вулицях міста перебувають українські військові. Водночас у мережі почали з'являтися численні фото і відео, на яких видно, як українських військових зустрічають у звільненому місті.
Нагадаємо, що російські війська зайшли до Балаклії на початку березня. Окупанти умовно поділили територію тимчасово окупованого міста на три зони та заборонили місцевим жителям пересікати їх межі.