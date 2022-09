Упродовж кількох останніх днів користувачі соцмереж публікували фото і відео заходу українських військових та техніки в окуповані населені пункти Харківської області. Вдень 8 вересня Генштаб офіційно підтвердив, що ЗСУ звільнили 20 населених пунктів на Харківщині та просунулися на 50 км.

Ввечері у четвер, 8 вересня, президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив й звільнення міста Балаклія на Харківщині, що перебувало в російській окупації півроку. У звільненому місті люди масво виходили на вулиці зустрічати українських військових.

ZAXID.NET зібрав фото та відео реакції мешканців звільнених із окупації міст та сіл на українських військових. Обережно, більшість відео дуже зворушливі та щемні.

***

Так українських військових зустріли мешканці Балаклії. Захисники радять місцевим ще кілька днів залишатись в укриттях, поки існує загроза обстрілів. Ті ж у відповідь запрошують їх на оладки, дякують за звільнення і плачуть.

ЗСУ піднімають український прапор над міською радою Балаклії

Мешканці зустрічали українських військових цілими родинами

Ще одне відео заходу українських військ у Балаклію. Як видно на відео, місцеві мешканці під час окупації зберегли не лише патріотизм, віру в ЗСУ, але й прапори України і з ними зустріли наших військових.

Ukrainian civilians in Balakliya celebrate as the greet soldiers of the Ukrainian Army liberating their city today.



This is just the start.



Millions of hopeful Ukrainians are waiting for liberation.



Via @olex_scherba pic.twitter.com/rNBVZiQjwi