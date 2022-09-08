«У нас оладки лишилися, будете?»
Як українських військових зустрічають мешканці звільненої БалакліїВікторія Ейсмунт, 0
Упродовж кількох останніх днів користувачі соцмереж публікували фото і відео заходу українських військових та техніки в окуповані населені пункти Харківської області. Вдень 8 вересня Генштаб офіційно підтвердив, що ЗСУ звільнили 20 населених пунктів на Харківщині та просунулися на 50 км.
Ввечері у четвер, 8 вересня, президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив й звільнення міста Балаклія на Харківщині, що перебувало в російській окупації півроку. У звільненому місті люди масво виходили на вулиці зустрічати українських військових.
ZAXID.NET зібрав фото та відео реакції мешканців звільнених із окупації міст та сіл на українських військових. Обережно, більшість відео дуже зворушливі та щемні.
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Ці моменти безцінні!— Джевелін Байрактарович (@DzevelinB) September 8, 2022
Балаклія ️#Гонор #ВовкиДаВінчі pic.twitter.com/XgwUeEqK6d
Так українських військових зустріли мешканці Балаклії. Захисники радять місцевим ще кілька днів залишатись в укриттях, поки існує загроза обстрілів. Ті ж у відповідь запрошують їх на оладки, дякують за звільнення і плачуть.
September 8, 2022
ЗСУ піднімають український прапор над міською радою Балаклії
September 8, 2022
Мешканці зустрічали українських військових цілими родинами
Еще видео из Балаклеи местные жители встречают украинских военных с флагами Украины. pic.twitter.com/VFuScabcXr— Oleksiy Brusentsov (@brus1958) September 8, 2022
Ще одне відео заходу українських військ у Балаклію. Як видно на відео, місцеві мешканці під час окупації зберегли не лише патріотизм, віру в ЗСУ, але й прапори України і з ними зустріли наших військових.
Ukrainian civilians in Balakliya celebrate as the greet soldiers of the Ukrainian Army liberating their city today.— Visegrád 24 (@visegrad24) September 8, 2022
This is just the start.
Millions of hopeful Ukrainians are waiting for liberation.
Via @olex_scherba pic.twitter.com/rNBVZiQjwi
Мешканці виходили на вулиці із українськими прапорами