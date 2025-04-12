Володимир Потєшкін з перших днів повномасштабного вторгнення ефективно керував вогнем бригадної артилерії

Командиром 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» призначили полковника Володимира Потєшкіна. Про це у суботу, 12 квітня, повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

Полковника Володимира Потєшкіна призначили командиром 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», що дислокується на Івано-Франківщині. До цього бригаду очолював полковник Роман Дармограй.

Як пише Станіславський, Потєшкін з перших днів повномасштабного вторгнення ефективно керував вогнем бригадної артилерії, організовував артрозвідку, координував дії підрозділів та забезпечував точне і нищівне ураження ворога. На його рахунку велика кількість знищеної техніки, озброєння та живої сили противника, зокрема в Київській області, Попаснянському районі на Луганщині та в Бахмутському районі на Донеччині.

«Його рішучість, фаховість і відданість стали надійною опорою для бойових побратимів. Крайня його посада перед призначенням командиром - начальник штабу бригади», – йдеться у повідомленні.



Потєшкін відзначений найвищими державними нагородами, зокрема званням Героя України, орденом «За мужність» III ступеня та медаллю «За військову службу Україні».



«Водночас висловлюю щиру подяку полковнику Роману Дармограю, який до цього очолював «десятку». Ваше лідерство, турбота про особовий склад і впевнене командування в найтяжчі періоди війни назавжди залишаться частиною історії «Едельвейсів». Ваш внесок у силу, згуртованість і бойову стійкість бригади – неоціненний», – написав Станіславський.

Колишній командир бригади Роман Дармограй у зверненні наголосив, що попри всі зміни, ціль незмінна – перемога над ворогом.

«Українська правда» пише, що Дармограй може очолити один із військових корпусів сухопутних військ.

Нагадаємо, 11 квітня перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив про звільнення з міністерства за власним бажанням.