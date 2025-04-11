Іван Гаврилюк йде з посади першого заступника міністра оборони

Перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив про звільнення з міністерства за власним бажанням. Про це у п’ятницю, 11 квітня, 53-річний військовий повідомив у коментарі «Суспільному».

Більше подробиць щодо свого звільнення Іван Гаврилюк не повідомив. Народний депутат Олексій Гончаренко, з посиланням на власні джерела повідомив, що Івана Гаврилюка на посаді замінить начальник Головного управління логістики Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Микола Шевцов. Офіційної інформації щодо призначення Миколи Шевцова на момент публікації новини немає.

Більше про Івана Гаврилюка

Іван Гаврилюк народився 19 квітня 1971 року в селищі Іванопіль Житомирської області. У 2004 році завершив навчання у Національній академії оборони України з питань оперативно-тактичного спрямування, а у 2018 році – з питань оперативно-стратегічного спрямування.

З 2018 по 2020 рік Гаврилюк був начальником Головного управління логістики ЗСУ та заступником начальника Генерального штабу ЗСУ. З 2020 по 2022 рік працював радником командувача Сил логістики ЗСУ. 24 лютого 2022 року його призначили начальником управління звʼязку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики ЗСУ. З вересня 2022 року по жовтень 2023 року обіймав посаду заступника Головного інспектора МОУ. 5 жовтня 2023 року Кабінет міністрів призначив військового заступником міністра оборони України, а 17 травня 2024 року – першим заступником Міністра оборони України.

1 жовтня 2024 року президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів Івана Гаврилюка до складу Ставки Верховного Головнокомандувача ЗСУ.