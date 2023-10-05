Рішенням Кабміну Рустем Умєров отримав шестеро заступників

Кабінет міністрів України призначив ще трьох заступників голови Міноборони Рустема Умєрова. Загалом міністр має вже шістьох заступників, повідомив у четвер, 5 жовтня, міністр оборони Рустем Умєров.

«Військово-технічна політика, закупівлі, інституційний розвиток – продовжуємо кадрові зміни у Міністерстві. Результат повинен відчути кожен український воїн на фронті», – повідомив очільник Міноборони.

За рішенням Кабміну, заступниками Рустема Умєрова призначено:

Івана Гаврилюка – заступником з питань військово-технічної політики;

Станіслава Гайдера – заступником з питань інституційного розвитку;

Дмитра Кліменкова – заступником з питань закупівель.

Іван Гаврилюк був начальником Головного управління підготовки ЗСУ та заступником начальника Генштабу. Є кандидатом військових наук.«Найважливіші завдання – розвиток ОВТ Сил оборони, перепрофілювання українського ОПК на номенклатуру НАТО та тісне співробітництво з країнами партнерами», – розповів Рустем Умєров.

Станіслав Гайдер перебував на посаді керівника цифрової трансформації НАЗК. Під його управлінням запущено Антикорупційний портал України, Реєстр корупціонерів, Єдиний портал повідомлень викривачів корупції тощо. Основним напрямком Гайдера буде розбудова стійкої інституції Міноборони, яка буде прозорою та підзвітною.

Дмитро Кліменков до 24 березня 2023 року був першим заступником голови Фонду держмайна України, а також працював комерційним директором АТ «Укртрансгаз». Кліменков також обіймав посаду директора з інфраструктури та логістики авіакомпанії Коломойського МАУ та керівником проектів в шведській компанії Еріксон. «Ключові пріоритети на посаді – стандартизація, систематизація, дієвий контроль та цифровізація закупівель, створення поетапного алгоритму закупівель та контролю, повноцінний запуск Агенції нелетальних закупівель», – повідомив Рустем Умєров.

Нагадаємо, 27 вересня Кабмін призначив перших трьох заступників міністра оборони. Ними стали Юрій Джигир, Наталія Калмикова і Катерина Черногоренко.