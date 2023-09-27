Уряд призначив трьох нових заступників міністра оборони

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у середу, 27 вересня, призначив нових заступників міністра оборони Рустема Умерова. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Як повідомляється:

Джигира Юрія Анатолійовича заступником Міністра оборони України;

Калмикову Наталію Фернандівну заступником Міністра оборони України;

Черногоренко Катерину Леонідівну заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Як повідомив сам міністр оборони у Facebook, Юрій Джигир – заступник з питань фінансів. Останні три роки консультує Світовий Банк з питань фінансових частин реформ, пов’язаних з охороною здоров’я. У 2018-2020 роках працював заступником Міністра фінансів України. У нього понад 20 років економічного досвіду в підтримці реформ, соціальній політиці та фіскальній децентралізації в Україні, Східних Балканах, Центральній Азії.

Наталія Калмикова стала заступницею з питань соціального розвитку. З лютого 2022 року вона була виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду, до цього – радницею Командувача сухопутних військ ЗСУ та заступницею директора у фонді «Повернись живим».

Катерина Черногоренко стала заступницею з питань цифрового розвитку. Вона є керівницею проекту «Армія дронів». З 2018 року є проектним координатором електронних послуг «єМалятко», електронний лікарняний та запровадження COVID-сертифікатів в Дії.

«Головний пріоритет для нових членів команди — наші воїни, їхнє життя, здоров’я та гідність. Наше найважливіше завдання — забезпечити повагу до гідності воїнів у всіх взаємодіях з державою», – зазначив Умєров.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні в понеділок, 18 вересня, звільнив усіх заступників міністра оборони. Сам Умеров, коментуючи звільнення заступників, заявив про перезавантаження міністерства й пообіцяв, що більше новин буде пізніше.