Уряд звільнив усіх заступників міністра оборони
Загалом з Міноборони звільнили сімох посадовців
Кабінет міністрів України на засіданні в понеділок, 18 вересня, звільнив усіх заступників міністра оборони, повідомив Telegram-канал уряду.
Так, уряд звільнив:
- заступника міністра оборони Володимира Гаврилова;
- заступника міністра оборони Ростислава Замлинського;
- заступницю міністра оборони Ганну Маляр;
- заступника міністра оборони Дениса Шарапова;
- заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції Андрія Шевченка;
- заступника міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віталія Дейнегу;
- державного секретаря Міноборони Костянтина Ващенка.
Наразі на посаді залишається перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.
«Українська правда» з посиланням на свої джерела в уряді повідомила, що всі зами написали заяви на звільнення добровільно після прохання Рустема Умєрова і більше на ці посади не повернуться. Наразі тривають консультації щодо кандидатів у заступники міністра оборони.
Сам Умєров, коментуючи звільнення заступників, заявив про перезавантаження міністерства й пообіцяв, що більше новин буде пізніше.
Нагадаємо, 4 вересня міністр оборони Олексій Резніков, з яким працювали звільнені заступники, подав у відставку. 5 вересня цю заяву задовольнила Верховна Рада.
6 вересня Верховна Рада за поданням президента призначила міністром оборони Рустема Умєрова.