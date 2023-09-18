Серед звільнених – заступниця міністра оборони Ганна Маляр, яка регулярно повідомляла про події на фронті

Кабінет міністрів України на засіданні в понеділок, 18 вересня, звільнив усіх заступників міністра оборони, повідомив Telegram-канал уряду.

Так, уряд звільнив:

заступника міністра оборони Володимира Гаврилова;

заступника міністра оборони Ростислава Замлинського;

заступницю міністра оборони Ганну Маляр;

заступника міністра оборони Дениса Шарапова;

заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції Андрія Шевченка;

заступника міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віталія Дейнегу;

державного секретаря Міноборони Костянтина Ващенка.

Наразі на посаді залишається перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

«Українська правда» з посиланням на свої джерела в уряді повідомила, що всі зами написали заяви на звільнення добровільно після прохання Рустема Умєрова і більше на ці посади не повернуться. Наразі тривають консультації щодо кандидатів у заступники міністра оборони.

Сам Умєров, коментуючи звільнення заступників, заявив про перезавантаження міністерства й пообіцяв, що більше новин буде пізніше.

Нагадаємо, 4 вересня міністр оборони Олексій Резніков, з яким працювали звільнені заступники, подав у відставку. 5 вересня цю заяву задовольнила Верховна Рада.

6 вересня Верховна Рада за поданням президента призначила міністром оборони Рустема Умєрова.