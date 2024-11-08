Дмитро Марченко залишає службу в ЗСУ

Генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко із позивним «Марчелло» залишає службу. 46-річний військовий вимушений пройти лікування. Про це у п’ятницю, 8 листопада, він повідомив на своїй Faceboo-сторінці.

«Жодні випробування ворога, жоден тиск не примусили мене зупинитися в непохитній боротьбі за Україну. Тому звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті. Проходжу необхідне лікування. Адже навіть незламних іноді потрібно трішечки підлатати, щоб втримати на плаву», – написав Дмитро Марченко.

Дмитро Марченко не уточнив, деталі стану здоров’я та не повідомив, яке саме захворювання він лікує. Проте зауважив, що служба в армії «завжди вимагає жертвувати здоров'ям» та наголосив на важливості своєчасного лікування.

Генерал Дмитро Марченко перебуває на лікуванні

Військовий також зазначив, що попри залишення служби все одно працюватиме для перемоги України та повідомив, що створив Благодійний Фонд Дмитра Марченка/Marchenko Foundation.

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Дмитро Марченко народився 25 лютого 1978 року у місті Вознесенськ Миколаївської області. Навчався у Одеському інституті Сухопутних військ, після його закінчення був розподілений у 79-ту десантну бригаду.

У 2014 році брав участь в обороні Донецького аеропорту. Станом на березень 2014 мав військове звання «майор» і посаду командира батальйону. Відомо, що Дмитро Марченко брав участь у операції розвідки окупованого Криму та вивів 75 побратимів з оточення в Ізваринському котлі.

На початку повномасштабного вторгнення командував обороною Миколаєва Миколаївської області.