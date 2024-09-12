Сестра Дмитра Коцюбайла вступила до лав батальйону «Вовки Да Вінчі»
Олександра Коцюбайло підписала контракт зі штурмовим батальйоном імені свого брата
До теми
Молодша сестра загиблого командира батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла Олександра долучилася до лав ЗСУ. Вона підписала контракт з батальйоном, яким командував її брат, повідомила журналістка «Цензор.Нет» Віолетта Кіртока.
За даними журналістки, Олександра Коцюбайло підписала контракт на службу в окремому штурмовому батальйоні імені Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла. Він був призначений командиром батальйону у 2016 році та загинув в його лавах 7 березня 2023 року.
Коли саме Олександра Коцюбайло долучилася до лав батальйону, достеменно невідомо. Втім, у четвер, 12 вересня вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram світлину у військовій формі.
Олександра Коцюбайло поширила світлину у військовій формі / Скриншот з Instagram Олександри Коцюбайло
Що відомо про Дмитра Коцюбайла
27-річний Дмитро Коцюбайло народився у селі Задністрянськ Галицького району Івано-Франківської області. Брав активну учать у Революції Гідності з початку подій 2013 року на Майдані Незалежності. Після її завершення у 17 років вступив до лав ЗСУ.
У 2014 році Дмитро Коцюбайло командував взводом добровольців, у 2015 став командиром роти. В березні 2016 року був призначений командиром першої окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі», яку переформатували в батальйон. У 2021 році Дмитру Коцюбайлу присвоїли звання Героя України та вручено орден «Золота Зірка».
Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року під Бахмутом. Він став наймолодшим командиром і першим добровольцем, якому присвоїли це звання прижиттєво.