Сестра «Да Вінчі» стала до лав ЗСУ

Молодша сестра загиблого командира батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла Олександра долучилася до лав ЗСУ. Вона підписала контракт з батальйоном, яким командував її брат, повідомила журналістка «Цензор.Нет» Віолетта Кіртока.

За даними журналістки, Олександра Коцюбайло підписала контракт на службу в окремому штурмовому батальйоні імені Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла. Він був призначений командиром батальйону у 2016 році та загинув в його лавах 7 березня 2023 року.

Коли саме Олександра Коцюбайло долучилася до лав батальйону, достеменно невідомо. Втім, у четвер, 12 вересня вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram світлину у військовій формі.

Олександра Коцюбайло поширила світлину у військовій формі / Скриншот з Instagram Олександри Коцюбайло

Що відомо про Дмитра Коцюбайла

27-річний Дмитро Коцюбайло народився у селі Задністрянськ Галицького району Івано-Франківської області. Брав активну учать у Революції Гідності з початку подій 2013 року на Майдані Незалежності. Після її завершення у 17 років вступив до лав ЗСУ.

У 2014 році Дмитро Коцюбайло командував взводом добровольців, у 2015 став командиром роти. В березні 2016 року був призначений командиром першої окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі», яку переформатували в батальйон. У 2021 році Дмитру Коцюбайлу присвоїли звання Героя України та вручено орден «Золота Зірка».

Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року під Бахмутом. Він став наймолодшим командиром і першим добровольцем, якому присвоїли це звання прижиттєво.