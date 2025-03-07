Кабінет міністрів затвердив нових членів наглядової ради Агенції оборонних закупівель
До складу наглядової ради АОЗ від держави увійшли чинний та колишній заступники міністра оборони
Кабінет міністрів погодив кандидатури двох нових членів наглядової ради Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони. Про це повідомили в пресслужбі відомства в п’ятницю, 7 березня.
За поданням міністра оборони Рустема Умєрова, до складу наглядової ради як представники держави увійшли Іван Гаврилюк та Станіслав Гайдер.
«Іван Гаврилюк – перший заступник міністра оборони, фахівець у сфері військової логістики, який глибоко розуміє процеси забезпечення Збройних сил України. Станіслав Гайдер – ексзаступник міністра оборони, який відповідав за інституційний розвиток та має досвід у сфері запобігання корупції», – розповіли в Міноборони.
Там переконані, що експертиза нових членів наглядової ради «сприятиме ефективній та прозорій роботі Агенції оборонних закупівель, яка є ключовим інструментом для забезпечення Сил оборони».
Іван Гаврилюк народився 19 квітня 1971 року в селищі Іванопіль на Житомирщині. Свою військову кар’єру розпочав у 1988 році. Закінчив Сумське вище артилерійське командне училище, Національну академію та Національний університет оборони України.
Іван Гаврилюк був радником командувача Сил логістики ЗСУ протягом 2020 – 2022 року. У 2020 році був звільнений із військової служби у запас. З початком повномасштабного вторгнення був призваний на військову службу і призначений начальником управління звʼязку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики ЗСУ. Також відомо, що з квітня по серпень 2022 року Гаврилюк був головою робочої групи України в Координаційному центрі з надання допомоги у Німеччині.
З вересня 2022 року по жовтень 2023 року виконував обов’язки заступника головного інспектора Міністерства оборони. З жовтня 2023 року і до травня 2024 року обіймав посаду заступника міністра оборони України. У травні уряд призначив Гаврилюка першим заступником міністра оборони.
Станіслав Гайдер народився 6 червня 1986 року в місті Дрогобич на Львівщині. Закінчив Дрогобицький педагогічний університет ім. І.Франка. Також навчався державного управління в Сінгапурі та менеджменту і стратегічного планування в бізнес-школі Києво-Могилянської академії. Гайдер працював учителем фізики, а згодом фахівцем у сфері управління, адміністрування та менеджменту.
У 2011 – 2015 роках Гайдер працював в Трускавецькій міській раді, де, зокрема, реалізовував проєкт Smart City. З 2016 року Гайдер очолював відділ інформаційних технологій та аналізу Дрогобицької міської ради та займався стратегічним розвитком міста. Результатом роботи Станіслава став цифровий бренд Дрогобича.
З 2020 року Станіслав Гайдер працював у НАЗК, де очолював відділ цифрової трансформації та інноваційного розвитку.
У жовтні 2023 року Кабінет міністрів призначив Гайдера заступником міністра оборони Рустема Умерова з питань інституційного розвитку. Через рік він обійняв посаду керівника офісу міністра оборони.
Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що гендиректора Державного оператора тилу Арсена Жумаділова, який нещодавно очолив Агентство оборонних закупівель, звільнили з посади очільника ДОТ. Обов’язки керівника ДОТ тимчасово виконуватиме виконавчий директор Андрій Созанський.
Конфлікт між АОЗ та Міноборони
У січні міністр оборони Рустем Умєров відмовився виконувати рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) щодо продовження контракту з її директоркою Мариною Безруковою ще на рік. Міністр звинуватив Безрукову у «провалі оборонних закупівель». Він повідомив, що держпідприємство очолить гендиректор Державного оператора тилу Арсен Жумаділов.
Умєров також відкликав членів наглядової ради Агенції оборонних закупівель від держави Тараса Чмута і Юрія Джигиря, оскільки вони нібито «проігнорували рекомендації органу управління».
25 січня ЦПК звернувся до НАБУ з вимогою відкрити кримінальне провадження по факту зловживання службовим становищем міністром оборони Рустемом Умєровим. Організація аргументувала заяву тим, що Міноборони не має повноважень на непродовження контракту з чинною керівницею АОЗ.
Вже 28 січня НАБУ відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки) проти міністра оборони Рустема Умєрова.