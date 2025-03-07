Іван Гаврилюк та Станіслав Гайдер

Кабінет міністрів погодив кандидатури двох нових членів наглядової ради Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони. Про це повідомили в пресслужбі відомства в п’ятницю, 7 березня.

За поданням міністра оборони Рустема Умєрова, до складу наглядової ради як представники держави увійшли Іван Гаврилюк та Станіслав Гайдер.

«Іван Гаврилюк – перший заступник міністра оборони, фахівець у сфері військової логістики, який глибоко розуміє процеси забезпечення Збройних сил України. Станіслав Гайдер – ексзаступник міністра оборони, який відповідав за інституційний розвиток та має досвід у сфері запобігання корупції», – розповіли в Міноборони.

Там переконані, що експертиза нових членів наглядової ради «сприятиме ефективній та прозорій роботі Агенції оборонних закупівель, яка є ключовим інструментом для забезпечення Сил оборони».

Іван Гаврилюк народився 19 квітня 1971 року в селищі Іванопіль на Житомирщині. Свою військову кар’єру розпочав у 1988 році. Закінчив Сумське вище артилерійське командне училище, Національну академію та Національний університет оборони України.

Іван Гаврилюк був радником командувача Сил логістики ЗСУ протягом 2020 – 2022 року. У 2020 році був звільнений із військової служби у запас. З початком повномасштабного вторгнення був призваний на військову службу і призначений начальником управління звʼязку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики ЗСУ. Також відомо, що з квітня по серпень 2022 року Гаврилюк був головою робочої групи України в Координаційному центрі з надання допомоги у Німеччині.

З вересня 2022 року по жовтень 2023 року виконував обов’язки заступника головного інспектора Міністерства оборони. З жовтня 2023 року і до травня 2024 року обіймав посаду заступника міністра оборони України. У травні уряд призначив Гаврилюка першим заступником міністра оборони.

Станіслав Гайдер народився 6 червня 1986 року в місті Дрогобич на Львівщині. Закінчив Дрогобицький педагогічний університет ім. І.Франка. Також навчався державного управління в Сінгапурі та менеджменту і стратегічного планування в бізнес-школі Києво-Могилянської академії. Гайдер працював учителем фізики, а згодом фахівцем у сфері управління, адміністрування та менеджменту.

У 2011 – 2015 роках Гайдер працював в Трускавецькій міській раді, де, зокрема, реалізовував проєкт Smart City. З 2016 року Гайдер очолював відділ інформаційних технологій та аналізу Дрогобицької міської ради та займався стратегічним розвитком міста. Результатом роботи Станіслава став цифровий бренд Дрогобича.

З 2020 року Станіслав Гайдер працював у НАЗК, де очолював відділ цифрової трансформації та інноваційного розвитку.

У жовтні 2023 року Кабінет міністрів призначив Гайдера заступником міністра оборони Рустема Умерова з питань інституційного розвитку. Через рік він обійняв посаду керівника офісу міністра оборони.

Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що гендиректора Державного оператора тилу Арсена Жумаділова, який нещодавно очолив Агентство оборонних закупівель, звільнили з посади очільника ДОТ. Обов’язки керівника ДОТ тимчасово виконуватиме виконавчий директор Андрій Созанський.

Конфлікт між АОЗ та Міноборони

У січні міністр оборони Рустем Умєров відмовився виконувати рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) щодо продовження контракту з її директоркою Мариною Безруковою ще на рік. Міністр звинуватив Безрукову у «провалі оборонних закупівель». Він повідомив, що держпідприємство очолить гендиректор Державного оператора тилу Арсен Жумаділов.

Умєров також відкликав членів наглядової ради Агенції оборонних закупівель від держави Тараса Чмута і Юрія Джигиря, оскільки вони нібито «проігнорували рекомендації органу управління».

25 січня ЦПК звернувся до НАБУ з вимогою відкрити кримінальне провадження по факту зловживання службовим становищем міністром оборони Рустемом Умєровим. Організація аргументувала заяву тим, що Міноборони не має повноважень на непродовження контракту з чинною керівницею АОЗ.

Вже 28 січня НАБУ відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки) проти міністра оборони Рустема Умєрова.