Арсен Жумаділов обіймав посаду голови ДОТ з грудня 2023 року

Генерального директора закупівельної агенції Міноборони «Державний оператор тилу» Арсена Жумаділова, який нещодавно очолив Агентство оборонних закупівель, звільнили з посади очільника ДОТ рішенням наглядової ради. Про це повідомили у пресслужбі Держоператора тилу у четвер, 6 березня. 40-річний Арсен Жумаділов пропрацював на посаді з грудня 2023 року.

«До обрання нового керівника, т.в.о. буде виконавчий директор, Андрій Созанський. Це рішення було підтримано наглядовою радою», – повідомили у пресслужбі ДОТ.

У ДОТ додали, що Созанський працює в Держоператорі тилу з моменту його створення, з грудня 2023 року.

«Очолив АОЗ. Ця посада не була кар’єрною мрією. Як і півтора року тому, коли став керівником ДОТ, рішення не було про особисті амбіції. В обох випадках мова про запуск інституцій, коли роль керівника є ключовою. Немає варіанту просто продовжити “як було” і працювати в спокійному режимі на “крейсерській швидкості”. Маєш засукати рукава, перебудувати, сформувати інше поле, в межах якого твоя інституція дійсно стане корисною для держави і суспільства», – прокоментував своє звільнення сам Жумаділов на своїй сторінці в Facebook.

Арсен Жумаділов – кримськотатарський громадський та політичний діяч, а також колишній керівник Відділу забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Жумаділов був мобілізований до лав Медичного командування ЗСУ.

Зазначимо, Арсена Жумаділова звільнили на тлі конфлікту Міноборони та Агентства оборонних закупівель, після якого міністр оборони Рустем Умєров призначив Жумаділова його очільником. Скандал навколо АОЗ тривав з грудня 2024 року, коли Міноборони внесло зміни до статутів як Агентства оборонних закупівель, так і Державного оператора тилу.

Серед пропозицій для оновленого статуту був дозвіл Міноборони закупівельним агенціям обов’язкові вказівки або ухвалювати кадрові рішення у разі «наявної або потенційної загрози національній безпеці» без чіткого регулювання. Пропозиції МО розкритикували активісти та депутати, які назвали зміни загрозою для «політичних рішень» – зокрема, Міноборони могло б обходити рішення Наглядових рад агенцій та мати можливість звільняти «незручних» посадовців.

Нагадаємо, міністр оборони попри рішення Наглядової ради АОЗ залишити на посаді тогочасну директорку агентства, Марину Безрукову, звинуватив її у «провалі оборонних закупівель» та відмовив їй у продовженні контракту. Крім того, міністр оборони відкликав Тараса Чмута і Юрія Джигиря, звинувативши їх у тому, що вони «проігнорували рекомендації органу управління». На місце Безрукової Умєров призначив Арсена Жумаділова, зазначивши, що той не покидатиме посади в Державному операторі тилу.

25 січня ЦПК звернувся до НАБУ з вимогою відкрити кримінальне провадження по факту зловживання службовим становищем міністром оборони Рустемом Умєровим. Організація аргументувала заяву тим, що Міноборони не має повноважень на непродовження контракту з чинною керівницею АОЗ. Відповідно до Закону «Про управління об’єктами державної власності», така компетенція є лише в Наглядової ради, членів якої Умєров відкликав.

Вже 28 січня НАБУ відкрило кримінальне провадження проти Рустема Умєрова. Правоохоронці розслідують можливі дії міністра за ч. 2 ст. 364 ККУ – зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.