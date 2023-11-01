Закупівлі продуктів скоротять з пів року до трьох місяців

Міністерство оборони України створило держпідприємство «Державний оператор тилу», яке відповідатиме за всі закупівлі продуктів для Збройних сил України. Новий інструмент для закупівель почне повноцінно функціонувати 1 грудня 2023 року, повідомив у середу, 1 листопада, заступник міністра оборони Дмитро Кліменков на брифінгу Military Media Centre.

Державний оператор тилу буде займатися всіма закупівлями продуктів, необхідних для Сил оборони України. Повністю функціонал держоператора запрацює з 1 грудня, наразі члени підприємства аналізують ринок та готуються до роботи.

«Перший напрям, за яким Державний оператор тилу забезпечуватиме ЗСУ – харчування. Проведення закупівель заплановане на грудень. Перші поставки очікуються у другому кварталі 2024 року», – повідомили у прес-службі Міноборони.

Щоб підприємство юридично запрацювало на повну потужність, лишилося, щоб Кабмін підтримав дві постанови, запропоновані Міноборони. «Щодо однієї постанови, то ми вже очікуємо на позитивне рішення. Друга постанова, я очікую, буде прийнята до 15 листопада. І тоді Державний оператор тилу запрацює на 100%», – повідомив Дмитро Кліменков.

За словами заступника міністра оборони, 1 листопада Міноборони оголосило торги на їжу. Торги будуть не на закупівлі на пів року, а на три місяці, тобто з січня по березень включно. Кліменков пояснив, що міністерство планує змінити підхід до закупівель та здійснювати їх за іншою логікою.

Генеральним директором ДП «Державний оператор тилу» міністр оборони Рустем Умєров призначив Арсена Жумаділова – кримськотатарського громадського та політичного діяча, а також колишнього керівника Відділу забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Жумаділов був мобілізований до лав Медичного командування ЗСУ.

У прес-службі Міноборони повідомили, що наразі міністерство тимчасово закуповує їжу за новими правилами, які діятимуть під час перехідного періоду. Закупівлі відбуватимуться таким чином, допоки Державний оператор тилу візьме на себе всі обов’язки для забезпечення потреб ЗСУ.

Нагадаємо, напередодні, 31 жовтня, аудит Рахункової палати підтвердив завищення цін на харчі для ЗСУ. За даними аудиту, добова вартість харчування військовослужбовця ЗСУ виявилась набагато вищою, ніж в середньому по сектору безпеки й оборони. Узагальнені результати аудиту показали, що міністерство непродуктивно використало 7,4 млрд грн.