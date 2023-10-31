Рахункова палата під час аудиту підтвердила завищеня цін при закупівлях продуктів у Міністерстві оборони, повідомили у вівторок, 31 жовтня, профільне видання «Наші гроші» та «Цензор», авторка якого працює в антикорупційній раді при Міноборони.

Звіт, який поки що не публікували на сайті Рахункової палати, стосується першої половини 2023 року. На той час відомством керував Олексій Резніков. Узагальнені результати аудиту показали, що міністерство непродуктивно використало 7,4 млрд грн. Результати аудиту свідчать, що закупівля найуживаніших продуктів харчування здійснювалося за цінами, які в середньому на 30% вищі за ринкові.

Як встановили аудитори, добова вартість харчування військовослужбовця Збройних сил України виявилась набагато вищою, ніж у середньому в секторі безпеки й оборони – 137-144 грн. Для порівняння: у СБУ цей показник – 92,5 грн, у Держприкордонслужбы – 95,0 грн, у Головному управлінні розвідки – 101,6 грн, у Нацгвардії – 118,6 грн.

Також аудитори вказали на те, що з 409 найменувань продуктів каталогу майже 75% не мають практичного застосування як для приготування їжі у стаціонарних їдальнях, так і в польових умовах.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі закуплених продуктів становлять крупи, макаронні вироби, овочі, спеції й соуси, молочні й кисломолочні продукти, заморожені овочі. Найменшу: крупи швидкого розварювання, риба, м'ясо та м’ясопродукти, напої, мед, джем, шоколад.

Зазначимо, що наприкінці 2022 року Міноборони уклало десять угод на харчування солдатів у 2023 році на 42,05 млрд грн. Але після журналістського розслідування щодо завищених цін були укладені додаткові угоди, якими деякі ціни продуктів були знижені вдвічі. Тобто продукти були доставлені до військових за цінами, вказаними в додаткових угодах.

Нагадаємо, що на тлі корупційних скандалів у Міноборони, які стосувалися закупівлі харчів та курток, тодішній його очільник Олексій Резніков подав у відставку. З 7 вересня відомство очолює Рустем Умєров.