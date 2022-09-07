Верховна Рада призначила Рустема Умерова головою Фонду держмайна
Попереднього голову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка звільнили ще 17 лютого
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Верховна Рада призначила народного депутата фракції «Голос» Рустема Умерова головою Фонду державного майна України. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Кандидатуру Умерова у середу, 7 вересня, на голосуванні у комітеті підтримали 9 членів комітету, а у сесійній залі ВР – 282 парламентарі. Попереднього голову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка звільнили ще 17 лютого.
Рустем Умеров був співзасновником міжнародної організації Bizin Qirim та ГО «Земляцтво кримських татар», а також Кримської міжнародної бізнес асоціації та «Фонду розвитку Криму».
В 2013 році заснував фонд ASTEM Foundation та працював керуючим директором міжнародної інвестиційної компанії ASTEM, з 2014 року – співзасновник благодійного фонду «Евкаф», а 2016 року надав допомогу у створенні Фонду культурної спадщини.
2019 року був обраний до Верховної Ради від партії «Голос» і став членом однойменної фракції. У парламенті обіймав посаду секретаря комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.
У серпні 2021 року указом президента був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. У 2022 році став членом української делегації на переговорах з Росією.