Нардеп фракції «Голос» Рустем Умеров очолив Фонд держмайна

Верховна Рада призначила народного депутата фракції «Голос» Рустема Умерова головою Фонду державного майна України. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Кандидатуру Умерова у середу, 7 вересня, на голосуванні у комітеті підтримали 9 членів комітету, а у сесійній залі ВР – 282 парламентарі. Попереднього голову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка звільнили ще 17 лютого.

Рустем Умеров був співзасновником міжнародної організації Bizin Qirim та ГО «Земляцтво кримських татар», а також Кримської міжнародної бізнес асоціації та «Фонду розвитку Криму».

В 2013 році заснував фонд ASTEM Foundation та працював керуючим директором міжнародної інвестиційної компанії ASTEM, з 2014 року – співзасновник благодійного фонду «Евкаф», а 2016 року надав допомогу у створенні Фонду культурної спадщини.

2019 року був обраний до Верховної Ради від партії «Голос» і став членом однойменної фракції. У парламенті обіймав посаду секретаря комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У серпні 2021 року указом президента був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. У 2022 році став членом української делегації на переговорах з Росією.