Напередодні міністр звинуватив керівницю АОЗ у «провалі оборонних закупівель»

Громадська організація «Центр протидії корупції» звернулась до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) з вимогою відкрити кримінальне провадження по факту зловживання службовим становищем міністром оборони Рустемом Умєровим. Заява з’явилась на тлі інциденту з керівництвом Агенції оборонних закупівель. Про це ЦПК повідомив у своєму Telegram-каналі в суботу, 25 січня.

Зазначається, що 24 січня міністр оборони Рустем Умєров відмовився виконувати рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) щодо продовження контракту з її директоркою Мариною Безруковою ще на рік. Також Умєров звільнив двох членів Наглядової ради, які за це рішення проголосували – голову Наглядової ради АОЗ, ексзаступника міністра оборони Юрія Джигира та директора фонду «Повернись живим» Тараса Чмута.

У ЦПК підкреслили, що статут Агенції оборонних закупівель передбачає створення Наглядової ради, а Міноборони немає повноважень на непродовження контракту з чинною керівницею АОЗ. Відповідно до Закону «Про управління об’єктами державної власності», така компетенція є лише в Наглядової ради.

«Таким чином, рішення міністра про непродовження контракту з керівницею АОЗ прийняте зі зловживанням ним наданими владою та службовим становищем, умисно, з метою отримання вигоди та всупереч інтересам Міноборони, а також спричинило тяжкі наслідки інтересам України та її обороноздатності», – ідеться в заяві.

Центр протидії корупції подав заяву до НАБУ за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).



З повним текстом заяви громадської організації можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, 24 січня міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що новим головою ДП «Агенція оборонних закупівель» замість Марини Безрукової стане гендиректор Державного оператора тилу Арсен Жумаділов. Міністр звинуватив Безрукову у «провалі оборонних закупівель». Він також відсторонив свого заступника Дмитра Кліменкова.

Згодом керівниця АОЗ Марина Безрукова заявила, що відповідно до законодавства залишається чинною очільницею відомства, оскільки Наглядова рада прийняла одноголосне рішення про продовження з нею контракту, повідомило «Суспільне».

24 січня Наглядова рада Агенції оборонних закупівель на рік продовжила контракт з Мариною Безруковою. До того в АОЗ ініціювали комплексний аудит діяльності агентства із залученням міжнародної ради аудиторів НАТО.

Зауважимо, у грудні 2024 року Міноборони внесло зміни до статутів АОЗ та ДОТ. Серед пропозицій для оновленого статуту був дозвіл Міноборони закупівельним агенціям обов’язкові вказівки або ухвалювати кадрові рішення у разі «наявної або потенційної загрози національній безпеці» без чіткого регулювання. Пропозиції МО розкритикували активісти та депутати, які назвали зміни загрозою для «політичних рішень» – зокрема, Міноборони могло б обходити рішення Наглядових рад агенцій та мати можливість звільняти «незручних» посадовців.

Наглядові ради Агенції оборонних закупівель та ‎Державного оператора тилу створені у жовтні 2024 року. До наглядової ради Агенції оборонних закупівель увійшли незалежні члени Катерина Кузнецова, Лукаш Столярськи, Патрік Аурой, а також представники від держави Тарас Чмут і Юрій Джигир.