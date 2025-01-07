Ексміністр інфраструктури Олександр Кубраков став радником Рустема Умєрова

Міністр оборони Рустем Умєров призначив колишнього міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах. Про це у вівторок, 7 січня, повідомив Рустем Умєров.

«Призначив Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах. Його досвід на посадах віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника “Укравтодору” є важливим і допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України», – написав Рустем Умєров.

Олександр Кубраков також прокоментував своє призначення. Він запевнив, що протягом двох років повномасштабного вторгнення він та його команда у міністерстві інфраструктури «накопичила досвід побудови складних логістичних систем, зокрема й міжнародних, та різнорівневої співпраці з міжнародними інституціями та країнами-партнерами». Олександр Кубраков наголосив, що використає цей досвід на новій посаді та вже готує перші пропозиції.

«Готуємо пропозиції для реформування сектору для залучення інвестицій, створення умов для укладення довгострокових контрактів, створення міжнародних партнерств та консорціумів, захисту інтелектуальної власності. Плануємо презентувати напрацювання вже у першому кварталі цього року», – повідомив Олександр Кубраков.

Нагадаємо, Олександра Кубракова звільнили з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури 9 травня 2024 року. У пояснювальній записці до проєкту постанови зазначалось, що регіональна політика, яку здійснює міністерство, перебуває «у критичному стані». Тому пропонувалось утворити окреме міністерство, яке б яке б займалося регіональною політикою, а для цього необхідно було звільнити Олександра Кубракова з посад віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Після звільнення Олександра Кубракова не призначили на іншу посаду в уряді.