Звільнення Кубракова пов'язують з системними змінами в міністерстві інфраструктури

У четвер, 9 травня, депутати Верховної Ради України звільнили з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Звільнення пов’язане з провалом регіональної політики, яка входить у його зону відповідальності, йдеться у проекті постанови, опублікованому на сайті Верховної Ради.

За звільнення міністра проголосували 272 депутати, повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, самого Кубракова не було в залі Верховної Ради, так само як і прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Олександр Кубраков заявив, що його не залучили до обговорення щодо його звільнення.

«Керівництво фракції та очільник Уряду Денис Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений», – повідомив він.

Хто обійме посаду міністра інфраструктури замість Олександра Кубракова, наразі невідомо.

Чому звільнили Олександра Кубракова

У пояснювальній записці до проекту постанови, яку внесли 39 депутатів парламенту, йдеться, що регіональна політика, яку здійснює міністерство, перебуває «у критичному стані». Це зумовлено тим, що після повномасштабного вторгнення на Мінінфраструктури поклали обов’язки з відбудови та децентралізації регіонів, взаємодію з місцевою владою та інші моменти, з якими, за словами депутатів, міністерство не може впоратися.

«Враховуючи вищенаведене, існує гостра потреба в утворенні окремого міністерства, яке б займалося регіональною політикою. Для того, щоб реалізувати ініціативу створення такого окремого міністерства, відповідно до Конституції України, необхідно прийняти таке рішення Верховною Радою України, зокрема, шляхом звільнення з посади члена Уряду – Віце-прем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Кубракова Олександра», – йдеться у пояснювальній записці.

Імовірно, Олександр Кубраков надалі буде працювати у Кабміні, проте на іншій посаді.

Що відомо про Олександра Кубракова

У травні 2021 року Олександр Кубраков очолив міністерство інфраструктури, а в грудні 2022 року став віце-прем’єр-міністром з відновлення України та міністром обʼєднаного міністерства з розвитку громад, територій та інфраструктури.

До призначення міністром Олександр Кубраком працював на топ-посадах у компанії «Київстар», а також у 2015-2016 році працював керівником проектного офісу Мін’юсту. Чотири місяці у 2019 році був народним депутатом, а до 2021 року працював головою Державного агентства автомобільних доріг України.