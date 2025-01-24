Арсен Жумаділов перейде на роботу до Агенції оборонних закупівель

Міністр оборони Рустем Умєров оголосив про призначення нового голови ДП «Агенція оборонних закупівель». Замість Марини Безрукової, з якою не продовжать контракт, посаду обійме Арсен Жумаділов.

У п’ятницю, 24 січня, Рустем Умєров заявив, що керівництво Агенції оборонних закупівель провалило своє завдання щодо придбання озброєння для військовослужбовців. Крім того, міністр оборони звернув увагу на скандальну репутацію агенції.

«На жаль, за останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, “зливи” контрактів, “злив” інформації (правоохоронці обовʼязково ще перевірять ці факти), піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ. Закупівлі зброї, які повинні бути закритими під час воєнного стану та повномасштабної війни з Росією, чомусь перетворилися на “Амазон”, де кожен користувач інтернету може у реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах та у яких виробників. А масштаби цих закупівель, які були б принаймні співмірними з піаром у ЗМІ, наші захисники на фронті так і не відчули», – написав Рустем Умєров.

Міністр оборони заявив, що ухвалив рішення «відсторонити всіх, хто провалив цю роботу» – зокрема, свого заступника Дмитра Кліменкова. Крім того, Міноборони не буде продовжувати контракт із головою АОЗ Мариною Безруковою.

Міністерство оборони також відкликає двох представників від держави з Наглядової ради. За словами Умєрова, перезапуск Наглядової ради відбудеться найближчим часом.

«Це стане прецедентом в історії державного корпоративного управління, коли два незалежних представники Наглядової ради підтримали позицію держави, а уповноважений державою представник інтересів держави проігнорував рекомендації органу управління», – написав міністр.

Зазначимо, Наглядову раду АОЗ зі сторони держави представляли колишній заступник міністра оборони Юрій Джигир та директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

Рустем Умєров також повідомив, що новим головою АОЗ стане Арсен Жумаділов – генеральний директор Державного оператора тилу. За словами міністра оборони, його агенція виконала посталені завдання у той час, коли АОЗ «лише створювала медійний шум». Жумаділов – кримськотатарський громадський та політичний діяч, а також колишній керівник Відділу забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Жумаділов був мобілізований до лав Медичного командування ЗСУ.

«Це правда. Я погодився взяти на себе відповідальність за закупівлі летальної номенклатури в, м'яко кажучи, складний час. Побудувати системну роботу з забезпечення війська - моя єдина мета. Я обіцяю докласти максимум зусиль, щоб виконати це завдання», – повідомив Жумаділов на своїй сторінці у Facebook.

Водночас посадовець заявив, що залишається керівником Державного оператора тилу.

Зазначимо, 24 січня Наглядова рада Агенції оборонних закупівель на рік продовжила контракт з Мариною Безруковою. До того в АОЗ ініціювали комплексний аудит діяльності агентства із залученням міжнародної ради аудиторів НАТО.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Міноборони внесло зміни до статутів АОЗ та ДОТ. Серед пропозицій для оновленого статуту був дозвіл Міноборони закупівельним агенціям обов’язкові вказівки або ухвалювати кадрові рішення у разі «наявної або потенційної загрози національній безпеці» без чіткого регулювання. Пропозиції МО розкритикували активісти та депутати, які назвали зміни загрозою для «політичних рішень» – зокрема, Міноборони могло б обходити рішення Наглядових рад агенцій та мати можливість звільняти «незручних» посадовців.