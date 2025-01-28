НАБУ підозрює Рустема Умєрова у зловживанні владою

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою чи службовим становищем з боку міністра оборони Рустема Умєрова, який відмовився продовжувати контракт з головою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою та відкликав двох членів Наглядової ради АОЗ. Про це в бюро повідомили 28 січня на запит «Радіо Свобода».

У відповіді НАБУ журналістам йдеться, що слідчі відкрили кримінальне провадження за заявою громадської організації «Центр протидії корупції».

«За результатами розгляду заяви ухвалено рішення у порядку статті 214 КПК України про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні від 27.01.2025 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України», – повідомили у НАБУ.

Зазначимо, ч. 2 ст. 364 ККУ стосується зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки. Відповідне порушення карається позбавленням волі від трьох до шести років із позбавленням права обіймати певні посади.

Водночас у НАБУ нагадали про презумпцію невинуватості міністра оборони. Так, згідно з ч. 1 ст. 62 Конституції України, особа, чию вину не доведено судом, вважається невинуватою та не може бути підданою покаранню.

Скандал навколо Агенції оборонних закупівель

У грудні 2024 року Міноборони внесло зміни до статутів АОЗ та ДОТ. Серед пропозицій для оновленого статуту був дозвіл Міноборони закупівельним агенціям обов’язкові вказівки або ухвалювати кадрові рішення у разі «наявної або потенційної загрози національній безпеці» без чіткого регулювання. Пропозиції МО розкритикували активісти та депутати, які назвали зміни загрозою для «політичних рішень» – зокрема, Міноборони могло б обходити рішення Наглядових рад агенцій та мати можливість звільняти «незручних» посадовців.

Наглядові ради Агенції оборонних закупівель та ‎Державного оператора тилу створені у жовтні 2024 року. До наглядової ради Агенції оборонних закупівель увійшли незалежні члени Катерина Кузнецова, Лукаш Столярськи, Патрік Аурой, а також представники від держави – колишній заступник міністра оборони Юрій Джигир та директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

24 січня Наглядова рада АОЗ ухвалила рішення про продовження контракту з чинною головою Агенції – Мариною Безруковою. Втім, Рустем Умєров того ж дня звинуватив Безрукову у «провалі оборонних закупівель» та відмовив їй у продовженні контракту. Крім того, міністр оборони відкликав Тараса Чмута і Юрія Джигиря, звинувативши їх у тому, що вони «проігнорували рекомендації органу управління». На місце Безрукової Умєров призначив генерального директора Державного оператора тилу Арсена Жумаділова, який не покидатиме посади в ДОТ.

25 січня ЦПД звернувся до НАБУ з вимогою відкрити кримінальне провадження по факту зловживання службовим становищем міністром оборони Рустемом Умєровим. Організація аргументувала заяву тим, що Міноборони не має повноважень на непродовження контракту з чинною керівницею АОЗ. Відповідно до Закону «Про управління об’єктами державної власності», така компетенція є лише в Наглядової ради, членів якої Умєров відкликав.