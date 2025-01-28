НАБУ відкрило кримінальне провадження проти Рустема Умєрова через можливе зловживання владою
Антикорупційне бюро порушило справу після заяви ЦПД про неправомірне відкликання Умєровим членів Наглядової ради Агенції оборонних закупівель
Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою чи службовим становищем з боку міністра оборони Рустема Умєрова, який відмовився продовжувати контракт з головою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою та відкликав двох членів Наглядової ради АОЗ. Про це в бюро повідомили 28 січня на запит «Радіо Свобода».
У відповіді НАБУ журналістам йдеться, що слідчі відкрили кримінальне провадження за заявою громадської організації «Центр протидії корупції».
«За результатами розгляду заяви ухвалено рішення у порядку статті 214 КПК України про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні від 27.01.2025 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України», – повідомили у НАБУ.
Зазначимо, ч. 2 ст. 364 ККУ стосується зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки. Відповідне порушення карається позбавленням волі від трьох до шести років із позбавленням права обіймати певні посади.
Водночас у НАБУ нагадали про презумпцію невинуватості міністра оборони. Так, згідно з ч. 1 ст. 62 Конституції України, особа, чию вину не доведено судом, вважається невинуватою та не може бути підданою покаранню.
Скандал навколо Агенції оборонних закупівель
У грудні 2024 року Міноборони внесло зміни до статутів АОЗ та ДОТ. Серед пропозицій для оновленого статуту був дозвіл Міноборони закупівельним агенціям обов’язкові вказівки або ухвалювати кадрові рішення у разі «наявної або потенційної загрози національній безпеці» без чіткого регулювання. Пропозиції МО розкритикували активісти та депутати, які назвали зміни загрозою для «політичних рішень» – зокрема, Міноборони могло б обходити рішення Наглядових рад агенцій та мати можливість звільняти «незручних» посадовців.
Наглядові ради Агенції оборонних закупівель та Державного оператора тилу створені у жовтні 2024 року. До наглядової ради Агенції оборонних закупівель увійшли незалежні члени Катерина Кузнецова, Лукаш Столярськи, Патрік Аурой, а також представники від держави – колишній заступник міністра оборони Юрій Джигир та директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.
24 січня Наглядова рада АОЗ ухвалила рішення про продовження контракту з чинною головою Агенції – Мариною Безруковою. Втім, Рустем Умєров того ж дня звинуватив Безрукову у «провалі оборонних закупівель» та відмовив їй у продовженні контракту. Крім того, міністр оборони відкликав Тараса Чмута і Юрія Джигиря, звинувативши їх у тому, що вони «проігнорували рекомендації органу управління». На місце Безрукової Умєров призначив генерального директора Державного оператора тилу Арсена Жумаділова, який не покидатиме посади в ДОТ.
25 січня ЦПД звернувся до НАБУ з вимогою відкрити кримінальне провадження по факту зловживання службовим становищем міністром оборони Рустемом Умєровим. Організація аргументувала заяву тим, що Міноборони не має повноважень на непродовження контракту з чинною керівницею АОЗ. Відповідно до Закону «Про управління об’єктами державної власності», така компетенція є лише в Наглядової ради, членів якої Умєров відкликав.