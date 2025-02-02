Володимир Зеленський повідомив, що Рустем Умєров може ухвалювати рішення, які дозволять запобігти проблемам з підписанням контрактів

Міністр оборони Рустем Умєров має право робити все для того, щоб в Україні не гальмувалося постачання озброєння для Сил оборони. Таку думку висловив 2 лютого в інтерв’ю АР президент України Володимир Зеленський на тлі конфлікту Міноборони та ДП «Агенція оборонних закупівель» та рішення Умєрова не продовжувати контракт із головою АОЗ Мариною Безруковою попри підтримку її кандидатури Наглядовою Радою агентства.

Відповідаючи на запитання журналістки щодо конфлікту керівництва АОЗ та Умєрова, президент заявив, що міністр оборони чітко розуміє, що не може робити жодної паузи в постачанні озброєння ЗСУ. На думку президента, Рустем Умєров може ухвалювати рішення, які дозволять запобігти проблемам з підписанням контрактів, бо «не може бути пауз в термінових рішеннях».

«Тому міністр оборони має право робити все, щоби не було ніякого гальмування в постачанні. Сьогодні всі наші гроші в Міністерстві оборони. Всі наші гроші в нашій армії. І якщо там є гроші, а якась поставка не прийшла, то, чесно кажучи, він повинен зробити все, щоб більше таких проблем не було. І він це виконує», – повідомив Володимир Зеленський.

Зазначимо, Зеленський підтримав роботу міністра оборони після прохання очільниці АОЗ Марини Безрукової втрутитися у конфлікт та повпливати на відновлення стабільної роботи агенції.

Скандал навколо Агенції оборонних закупівель

У грудні 2024 року Міноборони внесло зміни до статутів АОЗ та ДОТ. Серед пропозицій для оновленого статуту був дозвіл Міноборони закупівельним агенціям обов’язкові вказівки або ухвалювати кадрові рішення у разі «наявної або потенційної загрози національній безпеці» без чіткого регулювання. Пропозиції МО розкритикували активісти та депутати, які назвали зміни загрозою для «політичних рішень» – зокрема, Міноборони могло б обходити рішення Наглядових рад агенцій та мати можливість звільняти «незручних» посадовців.

Наглядові ради Агенції оборонних закупівель та ‎Державного оператора тилу створені у жовтні 2024 року. До наглядової ради Агенції оборонних закупівель увійшли незалежні члени Катерина Кузнецова, Лукаш Столярськи, Патрік Аурой, а також представники від держави – колишній заступник міністра оборони Юрій Джигир та директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

24 січня Наглядова рада АОЗ ухвалила рішення про продовження контракту з чинною головою Агенції – Мариною Безруковою. Втім, Рустем Умєров того ж дня звинуватив Безрукову у «провалі оборонних закупівель» та відмовив їй у продовженні контракту. Крім того, міністр оборони відкликав Тараса Чмута і Юрія Джигиря, звинувативши їх у тому, що вони «проігнорували рекомендації органу управління». На місце Безрукової Умєров призначив генерального директора Державного оператора тилу Арсена Жумаділова, який не покидатиме посади в ДОТ.

25 січня ЦПД звернувся до НАБУ з вимогою відкрити кримінальне провадження по факту зловживання службовим становищем міністром оборони Рустемом Умєровим. Організація аргументувала заяву тим, що Міноборони не має повноважень на непродовження контракту з чинною керівницею АОЗ. Відповідно до Закону «Про управління об’єктами державної власності», така компетенція є лише в Наглядової ради, членів якої Умєров відкликав.

Вже 28 січня у НАБУ підтвердили, що відкрили кримінальне провадження проти Рустема Умєрова – правоохоронці розслідують його можливе зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки – ч. 2 ст. 364 ККУ. Водночас у НАБУ нагадали про презумпцію невинуватості Умєрова.

31 січня Міноборони звільнило Марину Безрукову з посади директорки ДП МОУ «Агенція оборонних закупівель». Тимчасово виконуючим обов’язки директора офіційно призначили Арсена Жумаділова. Марина Безрукова та Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулися до Володимира Зеленського з проханням втрутитися у конфлікт та допомогти його розв’язанню у правовий спосіб. Крім того, Безрукова попросила у президента, щоб той забезпечив повноцінну роботу АОЗ «без тиску, блокувань та атак».