Камʼянець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок командиру військової частини, який залучив пʼятьох військовослужбовців до ремонту в будинку тестя. За це підлеглі обвинуваченого отримували доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій. Комбриг повністю визнав свою провину і розкаявся. Йому призначили службове обмеження на два роки із відрахуванням у дохід держави 10% грошового забезпечення.

Як йдеться у вироку від 7 квітня, у квітні 2023 року командир військової частини на Хмельниччині залучив пʼятьох підлеглих до ремонту будинку, що належить його тестю. Так, троє солдатів і двоє сержантів упродовж шести місяців замість служби займалися будівельними роботами.

Військових офіційно включили у наказ про відрядження на лінію фронту, де вони нібито виконували бойові завдання, проте насправді працювали на комбрига, отримуючи зарплату та виплати. Збитки для держави становили 1 067 822 грн.

Обвинувачений повністю визнав свою провину та розкаявся. Суд врахував як помʼякшувальні обставини ті факти, що командир частини є учасником бойових дій, позитивно характеризується на роботі, а також нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступеня.

Суддя Ярослав Воєвідко визнав комбрига винним за ч.2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем), проте звільнив від реального покарання й натомість призначив обмеження для військовослужбовців на два роки із відрахуванням у дохід держави 10% грошового забезпечення. Обвинувачений також має сплатити 17 тис. грн штрафу і 15 тис. грн у дохід держави. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року правоохоронці оголосили підозру командиру 211 понтонно-мостової бригади Олегу Побережнюку, який потрапив у скандал через залучення чотирьох підлеглих до будівництва будинку та Хмельниччині. Комбрига також підозрюють у покриванні знущань із військовослужбовців у частині, про що потерпілі розповіли журналістам «Української правди». За їхніми словами, колишній командир одного зі взводів у першому батальйоні бригади Владислав Пастух змушував військових, які перебували на службі у нетверезому стані, платити хабарі за нескладання протоколів. Тих, хто відмовлявся платити, били або прив’язували до дерев’яного хреста. Також у бригаді погрожували бійцям перевести у піхоту та «відправити на м’ясо».