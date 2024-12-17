Ппрокурори вимагають арештувати підозрюваного

Командиру 211 понтонної бригади, яка дислокується на Тернопільщині, оголосили про підозру у зловживанні впливом. Зокрема правоохоронці підозрюють Олега Побережнюка в тому, що він залучив чотирьох своїх підлеглих військових до будівництва будинку на Хмельниччині. Однак по документах вони перебували на передовій.

Розслідування щодо можливого зловживання полковника Олега Побережнюка розпочалося восени 2023 року. Тоді командир залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині, замість їхньої служби в зонах бойових дій, повідомили в Спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону у вівторок, 17 грудня.

Військових офіційно включили у наказ про відрядження в зону бойових дій, де вони нібито виконували обов’язки, проте насправді перебували вдома, отримуючи зарплату та бойові виплати. Збитки для держави становили майже мільйон гривень.

Колишній старший сержант понтонно-мостової бригади розповів «Українській правді» про те, що чотирьох військовослужбовців мали відправити в морську піхоту, однак там їх не виявилося.

«Із жовтня по грудень 2023 року четверо військових відправили у відрядження в угруповання морської піхоти "Катран", командувачем якого тоді був генерал-лейтенант Юрій Содоль, для виконання завдань. Насправді їх там не було. Але їм виплатили гроші за перебування в зоні бойових дій. Ми, Сили підтримки, допомагаємо бійцям – будуємо понтони чи фортифікації, тому зазвичай отримуємо 30 тис. грн. Але цим чотирьом військовим "провели" по документах один день на самому "нулі", щоб вони отримали премію з розрахунку по 100 тис. грн, а потім могли оформити УБД», – розповів колишній старший сержант бригади, який побажав не називати свого імені.

Пізніше з’ясувалося, що ці бійці взагалі не перебувають на фронті, а є на Хмельниччині, де нібито будуть будинок для командира. «За цими бійцями встановили стеження і все зафіксували», – розповів один серед колишніх сержантів бригади.

Поліцейські Тернопільщини провели санкціоновані обшуки у військовій частині, за місцем проживання командира, військовослужбовців та на об’єкті будівництва, і вилучили документацію та інші речові докази протиправної діяльності, повідомили в головному управлінні Нацполіції на Тернопільщині. 17 грудня командиру 211 бригади Олегу Побережнюку після розголошення в медіа про знущання в частині і чисельні зловживання впливом, пред’явили про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання службовим становищем із тяжкими наслідками). Санкція статті передбачає до 6 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом 17 тис. грн.

Наразі прокурори вимагають арештувати підозрюваного, а також встановлюють інших причетних до цих правопорушень осіб.

Крім цього, 17 грудня Офіс генерального прокурора повідомив про початок розслідування за фактами протиправних дій командирів 211 понтонно-мостової бригади. «У кримінальному провадженні досліджуються можливі протиправні дії офіцерів бригади, які полягали у застосуванні в умовах воєнного стану фізичного насильства до підлеглих, вимагання грошей та перевищення дисциплінарної влади», – йдеться у повідомленні. Наразі правоохоронці встановлюють причетних командирів до знущань і вимагань грошей.