Олега Побережнюка суд відправив під варту

У четвер, 19 грудня, Тернопільський міський районний суд обрав запобіжний захід командиру 211-ї понтонно-мостової бригади Олегу Побережнюку, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За клопотанням Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону суд обрав командиру 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Олег Побережнюк має право внести заставу – 908 тис. 400 грн.

Також Олега Побережнюка відсторонили від виконання обов’язків.

Нагадаємо, 16 грудня «Українська правда» опублікувала розслідування про знущання з військових та корупцію у 211-й понтонно-мостовій бригаді ЗСУ. Зокрема, журналісти з посиланням на п’ятьох офіцерів розповіли, що колишній командир одного зі взводів у першому батальйоні бригади Владислав Пастух вимагав гроші та знущався з бійців. Він змушував військових, які перебували на службі у нетверезому стані, платити хабарі за нескладання протоколів. Тих, хто відмовлявся платити, били або прив’язували до дерев’яного хреста. Також у бригаді погрожували бійцям перевести у піхоту та «відправити на м’ясо».

Владислав Пастух є сином Валерія Пастуха – начальника штабу та заступника командира бригади. Тоді як командир бригади Олег Побережнюк є хрещеним батьком Пастуха-молодшого.

17 грудня Спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила, що восени 2023 року командир залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині, замість їхньої служби в зонах бойових дій. Відповідно до наказу, військові мали перебувати у відрядженні на Миколаївщині, але насправді були вдома та отримували зарплату та бойові виплати.