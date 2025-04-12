З могили військового у Чугуївському районі викрали надгробний пам’ятний символ

У Чугуївському районі на Харківщині викрали пам'ятний знак у вигляді дрона з могили військовослужбовця. Про це у суботу, 12 квітня, повідомила Харківська обласна поліція.

До поліції зі зверненням про наругу над могилою звернулась дружина загиблого захисника України, який похований на одному із кладовищ Чугуївського району. Оскільки військовослужбовець виконував завдання, пов'язані із використанням безпілотників, рідні замовили надгробний пам’ятний символ у вигляді дрона. Саме він зник з могили бійця.

Дрон, який викрали з могили військовослужбовця, фото поліції Харківщини

Згодом поліцейські затримали 29-річного жителя Чугуївщини, якого запідозрили у крадіжці. У нього вилучили дрон та повернули його рідним загиблого військового.

Чоловіку повідомили про підозру за наругу над могилою. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 1 квітня поліція повідомила, що у Вінниці 39-річна жінка здійснила наругу над могилою наймолодшого оборонця «Азовсталі» Назарія Гринцевича із позивним «Грінка», вкравши свічки та дерев’яну булаву.