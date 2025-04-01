Жінка обікрала могилу полеглого військового

У Вінниці 39-річна жінка здійснила наругу над могилою наймолодшого оборонця «Азовсталі» Назарія Гринцевича із позивним «Грінка», вкравши свічки та дерев’яну булаву. Зловмисниця, яку розшукали правоохоронці, не змогла пояснити, навіщо це зробила, повідомили у пресслужбі поліції Вінницької області у вівторок, 1 квітня.

За даними поліції, наприкінці березня з могили Назарія Гринцевича на Сабарівському кладовищі у Вінниці невідома жінка вкрала дерев’яну булаву та свічки. Про зникнення речей повідомила мати військового, яка подала заяву в поліцію.

За допомогою відеокамер та слідчо-оперативних дій її особу встановили та затримали. До наруги над могилою причетна 39-річна вінничанка. Під час обшуків у помешканні підозрюваної виявили вкрадені речі.

«Зі слів зловмисниці, злочин вона вчинила у стані алкогольного сп’яніння. Пояснити свій вчинок не змогла», – повідомили у пресслужбі поліції.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 297 ККУ (наруга над могилою або тілом померлого). Жінці загрожує до п’яти років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк.

Що відомо про Назарія Гринцевича

Назарій Гринцевич був наймолодшим військовослужбовцем, який брав участь в обороні Маріуполя та «Азовсталі» у 2022 році. Ще до свого повноліття таємно пройшов курс молодого бійця в полку «Азов».

Військовий парамедик пройшов російський полон, а після повернення до України продовжив військову службу. Він став співзасновником та командиром взводу оптичних спостерігачів підрозділу спецпризначення артилерійської групи полку «Азов» «Контакт 12».

Назарій Гринцевич

6 травня 2024 року на 22 році життя Назарій Гринцевич загинув під Кремінною на Луганщині. У жовтні 2024 року президент своїм указом нагородив його посмертно Орденом Богдана Хмельницького за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.