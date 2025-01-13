Флагштоки витягнули на щонайменше двох могилах

На Буковині правоохоронці перевіряють факт наруги над могилами загиблих військовослужбовців. Невідомі в селі Білоусівка Сокирянської громади на місцевому цвинтарі вирвали із землі металеві флагштоки з державними прапорами і повикидали їх на землю. Зловмисників шукають правоохоронці.

Факт вандалізму стався на кладовищі в селі Білоусівка на могилах загиблих військових вночі з 12 на 13 січня. Про інцидент повідомила Сокирянська телерадіокомпанія. Місцеві жителі повідомили, що коли прийшли на цвинтар, то біля кількох могил побачили видерті з землі і викинуті флагштоки з державними стягами.

«Цей вчинок є проявом неповаги до пам’яті тих, хто віддав своє життя за незалежність та свободу нашої країни. Наруга над могилами карається штрафом, обмеженням волі або позбавленням волі на строк до трьох років», – повідомила телерадіокомпанія «Сокиряни» в понеділок, 13 січня.

В міській раді Сокирян через цей факт звернулися в поліцію і закликали будь-кого, хто володіє інформацією анонімно звернутися до поліції, або ж в муніципалітет.

У відділі комунікацій Нацполіції Буковини повідомили, що до поліції надійшло повідомлення про те, що на кладовищі в селі Білоусівка Дністровського району було пошкоджено флагштоки, встановлені на місцях поховання.

«Це повідомлення зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Для з’ясування всіх обставин на місце негайно виїхали співробітники поліції. Наразі перевірка триває», – зазначила речниця поліції Буковини Кароліна Маришева.

Наразі провадження ще не зареєстроване в ЄРДР, однак правоохоронці встановлюють людей, які могли бути причетні до вандалізму на кладовищі.