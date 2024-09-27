Могили бійців пошкодили в селі Млинівці Кременецького району

На Тернопільщині зловмисник пошкодив 11 могил загиблих військовослужбовців. Інцидент стався вранці 27 вересня в селі Млинівці Кременецького району. Чоловік повиривав хрести з могил, розбив портрети та повикидав квіти з поховань. Поліцейські оперативно затримали зловмисника, йому загрожує до 5 років в’язниці.

Про факт вандалізму на кладовищі в селі Млинівців Кременецького району місцеві жителі повідомили поліцейських близько 8:20 27 вересня. Селяни розповіли, що невідомий їм чоловік позривав державні прапори та повикидав хрести з могил військовослужбовців. Також селяни зазначили, що вандал бігав по цвинтарі голим.

«На місце події виїхали поліцейські і зафіксували 11 пошкоджених могил воїнів. Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 44-річний житель Тернопільського району», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 27 вересня.

Під час розмови з поліцейськими чоловік не зміг пояснити свого вчинку, повідомили ZAXID.NET в пресслужбі поліції Тернопільщини. Зловмисник казав, що державні стяги насправді іншого кольору, а тому він змушений їх витягнути.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до ЄРДР за ч. 2 ст. 297 КК України (наруга над могилою, іншим місцем поховання). Санкція статті передбачає покарання – до п’яти років обмеження або позбавлення волі. Також для чоловіка призначать психологічну експертизу щодо встановлення осудності фігуранта.