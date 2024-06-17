Один із восьми козацьких хрестів повністю розбитий

В Тернополі на Микулинецькому кладовищі водій авто розтрощив хрест січових стрільців. Пошкодження виявили на Меморіалі Українських Січових Стрільців. Один із восьми козацьких хрестів, які там встановлені, повністю розбитий. Поліція за фактом вандалізму розпочала розслідування.

Про розбитий козацький хрест на Меморіалі Українських Січових Стрільців в поліцію повідомили тернополяни та працівник Микулинецького кладовища. Заявники розповіли, що невідомий пошкодив конструкцію меморіалу, а саме зруйнував верхню частину пам’ятника.

На кладовище виїхали працівник поліції. «Під час огляду місця дільничні офіцери райуправління поліції встановили, що пошкодження пам’ятника сталося через наїзд автомобіля. На землі вони знайшли уламки фари та сліди від шин», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 17 червня.

Правоохоронці з’ясували, що зіткнення допустив водій автомобіля Renault Fluence. Чоловік приїжджав на кладовище проводити будівельні роботи. Під час того, як він здійснював розворот, зачепив хрест. Поліцейським водій пояснив, що зробив він це ненавмисне і дуже шкодує, що так сталося.

Наразі правоохоронці вирішують питання про притягнення тернополянина до адміністративної відповідальності. Також чоловік відновить хрест за власний рахунок.