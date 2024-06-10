Чоловік вивернув дерев'яні хрести, порозкидав квіти, лампадки і портрети бійців

На Тернопільщині Гусятинський районний суд оштрафував вандала на 51 грн за пошкодження 4 могил загиблих військовослужбовців. Місцевий житель селища Гусятин вивернув дерев'яні хрести, порозкидав квіти, лампадки і портрети бійців. В поліції пояснити свій вчинок не зміг, а в суді свою вину визнав повністю.

Про випадок вандалізму на місцевому кладовищі селища Гусятин в поліції повідомили жителі 2 серпня. Вандал з 4 могил загиблих військовослужбовців витягнув дерев’яні хрести, побив портрети, порозкидав квіти і лампадки. Правоохоронці оперативно встановили причетного до цих дій чоловіка. Ним виявився 53-річний місцевий житель. Поліцейські завершили розслідування і справу передали в районний суд.

«Під час дослідження доказі в судовому засідання з’ясували, що обвинувачений Василь Дичок 2 серпня о 10:30 перебував в громадському місці, а саме на центральній площі біля “Алеї Слави Героїв”, де здійснив хуліганські дії. Чоловік розкидав квіти та лампадки, поводив себе зухвало», – йдеться у постанові Гусятинського районного суду від 5 червня.

Обвинувачений в судовому засіданні вину визнав, однак свої дії не пояснив. Суддя Ірина Лисюк, дослідивши матеріали справи, дійшла висновку, що вчинок місцевого жителя кваліфікується за статтею 173 КУпАП, дрібне хуліганство.

Суддя Гусятинського районного суду визнала Василя Дичка винним у вчиненні правопорушення і оштрафувала його в розмірі трьох неоподаткованих мінімуми доходів громадян, що становить 51 гривню. Також чоловік повинен заплатити 605 грн судового збору. Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з моменту її проголошення до Тернопільського апеляційного суду.