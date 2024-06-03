Наругу над могилами вчинили в селищі Гусятин

На Тернопільщині в селищі Гусятин вандал пошкодив чотири могили нещодавно похованих військовослужбовців. Поліцейські оперативно розшукали винуватця – 53-річного місцевого жителя. За скоєне йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про наругу над 4 могилами військовослужбовців в поліцію повідомили родичі загиблих. Жителька Гусятина близько 12:00 3 червня прийшла на могилу і побачила, що хтось повитягував дерев’яні хрести з поховань, зірвав державні та червоно-чорні прапори, побив і розкидав портрети загиблих та свічки.

На місцевий цвинтар в Гусятині одразу виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції. Правоохоронці зафіксували чотири пошкоджені могили військовослужбовців, зазначили в головному управлінні Нацполіції в Тернопільській області.

«Під час розшуку поліцейські встановили зловмисника. Причетним до скоєння злочину виявився 53-річний житель одного із сіл громади. Чоловік раніше неодноразово був судимий за майнові злочини», – повідомив ZAXID.NET речник поліції Тернопільщини Сергій Крета.

Житель Гусятина не зміг пояснити свого вчинку і відмовився розповідати про знищення могил загиблих військових. За фактом вандалізму слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 КК України (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Якщо провину чоловіка доведуть у суді, то йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Також місцева поліція вирішує питання про повідомлення підозри 53-річному жителю Гусятина та обрання для нього міри запобіжного заходу.