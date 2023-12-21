З поховання також вирвали державний стяг

На Буковині невідомі поглумилися над могилою військовослужбовця. Зловмисники розламали на частини могильну табличку з ім’ям бійця зірвали портрет чоловіка та прапор. В поліції Чернівецької області ZAXID.NET зазначили, що наразі правоохоронці проводять перевірку цього факту та з’ясовують усі обставини.

В селі Замостя Вижницької громади невідомі 20 грудня зламали табличку з ім’ям загиблого військовослужбовця Миколи Федюка, також з хреста вирвали портрет чоловіка та викинули державний прапор. Про факт вандалізму в Facebook повідомила мати військового Марія Федюк.

«Хто дав право посягнути на портрет і прапор, порушити вічний спокій мого сина? Він захищав Україну! Благаю, дайте спокій моїй дитині! Мені стидно за наших людей! Побійтеся Бога!», – написала жінка в соціальній мережі.

В прес-службі поліції Буковини ZAXID.NET розповіли, що правоохоронці дійсно зафіксували такий факт вандалізму в селі Замостя. «Наразі правоохоронці проводять перевірку даного факту та з’ясовують обставини, коли саме відбувалася ця подія, і хто може бути причетний до цього», – зазначила речниця поліції Чернівецької області Кароліна Маришева.

Додамо, що 23-річний буковинець Микола Федюк загинув 3 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області.

Цього ж дня, 20 грудня, правоохоронці зафіксували ще один факт вандалізму в Новоселицькій громаді. В селі Котелева невідомі потрощили лавочки і пам’ятники на місцевому цвинтарі. Про це повідомила редакторка місцевого видання Новоселицької громади «Слово правди» Ганна Вакарчук. В поліції ZAXID.NET зазначили, що щодо цього випадку теж триває перевірка. За результатами якої правоохоронці будуть вирішувати чи внести факти вандалізму в ЄРДР та відкривати кримінальні провадження.