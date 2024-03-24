Про наругу над могилою поліцейським розповіла мати загиблого військового

У Романівській громаді Житомирської області правоохоронці проводять розслідування щодо наруги над могилою військового. Слідчі з’ясували, що місце поховання пошкодив місцевий житель. Чоловік пояснив правоохоронцям, що зробив це через ревнощі. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Житомирської області у суботу, 23 березня.

До правоохоронців звернулась 62-річна мати загиблого військового. Вона розповіла, що в ніч проти 23 березня невідомі пошкодили могилу її сина. Коли правоохоронці прибули на місце події вони зафіксували пошкодження: дерев'яного надгробка, металевого хреста, рамки з фотографією покійного, флагштоки, на яких кріпилися прапори. Також на території кладовища була хаотично розкидана похоронна атрибутика.

Під час розслідування поліцейські зʼясували, що 22 березня ввечері до кладовища прийшов 39-річний житель цієї ж громади, який скоїв наругу над могилою солдата.

«Свої дії пояснив ревнощами: мовляв, колишня дружина його покинула та розпочала нові стосунки з військовим. Те, що чоловік загинув, не приборкало його гніву й фігурант таким чином вирішив помститися», – розповіли у поліції.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом наруги над могилою. Ревнивцю, який пошкодив місце поховання, загрожує обмеження волі строком від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.