Чоловік перекинув хрести та вінки, а також хотів вкрасти деякі речі з цвинтаря

На Хмельниччині затримали 50-річного чоловіка, який понищив 19 могил на сільському кладовищі. Також він намагався вкрасти з цвинтаря хрест, прапор і лампадки. Поліцейські відкрили кримінальне провадження.

Як повідомила на сторінці поліцейських офіцерів громад Хмельниччини, виклик до правоохоронців надійшов у середу, 1 листопада. До поліції звернулась мешканка села Глибочок Новоушицької громади про те, що на кладовищі невідомий чоловік вчиняє акти вандалізму на могилах.

«На місце події одразу направились поліцейські офіцери громади Сергій Глущенко та Тетяна Гріфель, які спільно з місцевими жителями затримали зловмисника. Ним виявився 50-річний мешканець села Іванківці, якого вигнала із дому дружина», – йдеться у повідомленні.

Судячи з фото правоохоронців, чоловік перекидав на кладовищі хрести та вінки

Чоловік, який представився «Ісусом», мав при собі рюкзак із хрестом, прапором та лампадками. Пояснив, що викрадене хотів забрати додому.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 297 ККУ (наруга над могилою). Санкція статті передбачає мінімум 17 тис. грн штрафу.