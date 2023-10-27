Чоловік пошкодив надгробки, надмогильні плити та дорогу на цвинтарі

У Дунаївцях на Хмельниччині 27-річний водій вантажівки пошкодив на кладовищі вісім могил. Чоловік пояснив, що не врахував габаритів автомобіля, який придбав нещодавно, і випадково наїхав на захоронення.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, у четвер, 26 жовтня, до поліції надійшло повідомлення, що в нічний час на Могилівському кладовищі хтось пошкодив цілий ряд пам’ятників. Поліцейські офіцери громади встановили, що до інциденту причетний водій вантажівки. Згодом його розшукали.

«27-річний дунаївчанин тільки придбав транспортний засіб. Він заїхав на територію цвинтаря, проте не врахував габаритів вантажівки та дорожнього покриття. Як наслідок, фургон знесло з ґрунтової дороги на могили. Поки водій намагався виїхати, пошкодив вісім пам’ятників і надмогильних плит», – повідомляє поліція. Після скоєного чоловік нікому не розповів про інцидент і поїхав додому.

Наразі поліція не повідомляє, за якою статтею відкриють кримінальне провадження. Підозри чоловікові поки не вручали.