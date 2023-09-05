На Рівненщині судили жінку, яка вкрала троянди з могили військовослужбовця. Свій вчинок вона пояснила тим, що хотіла подарувати квіти невістці на день народження. За скоєне суддя призначила Іванні Б. рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку Радивилівського райсуду, інцидент стався зранку 10 квітня на цвинтарі у селі Козин Дубенського району. «Нехтуючи моральними засадами суспільства щодо поваги до померлого та місця його поховання [...] підійшла до могили та руками дістала квіти троянди у кількості 20 штук, з якими покинула місце вчинення кримінального правопорушення», – йдеться у матеріалах справи.

Згодом жінку викрили, однак за яких саме обставин це сталось – не вказано. Їй вручили підозру за ч.1 ст. 297 ККУ (наруга над могилою), санкція якої передбачає мінімум 17 тис. грн штрафу.

Іванна Б. повністю визнала провину і заявила про розкаяння. Також пояснила, що того дня йшла на могилу до свого свекра, «побачила красиві троянди та вирішила подарувати їх невістці на день народження».

Про обвинувачену відомо, що вона перебуває на обліку в лікаря-психіатра з 1998 року, однак згідно з результатами судово-психіатричної експертизи, станом на момент вчинення злочину вона не страждала від будь-яких психічних розладів та могла усвідомлювати наслідки своїх дій.

Суддя Аліна Сільман визнала жінку винною та призначила їй рік іспитового терміну. Троянди постановили віддати власникам. Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачена може подати апеляцію.