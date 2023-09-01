У Рівному судили чоловіка, який неодноразово крав з супермаркету желатин у великих кількостях. Всього за тиждень він викрав 323 пачки на майже 6 тис. грн. За крадіжки, вчинені під час воєнного стану, суд призначив йому рік умовно.

Як йдеться у вироку Рівненського міського суду, першу крадіжку обвинувачений Віктор В. скоїв 25 квітня у гіпермаркеті «Велмарт», що у ТРЦ «Екватор» у Рівному. «З метою власного матеріального збагачення, скориставшись відсутністю спостереження [...] таємно викрав із торгових полиць вказаного гіпермаркету належне ТОВ «Фудком» майно, а саме: желатин швидкорозчинний у кількості 102 штуки загальною вартістю 1864,56 грн», – йдеться у вироку.

Наступну крадіжку він скоїв за два дні у цьому ж супермаркеті. Цього разу він виніс 68 пачок желатину вартістю 1,2 тис. грн. Слідство зафіксувало ще два випадки, коли чоловік обкрадав вказаний супермаркет: 30 квітня він виніс з магазину 82 пачки желатину, а 2 травня – 71 пачку. Сумарно він завдав супермаркету збитків на 5,8 тис. грн.

На судовому засіданні обвинувачений повністю визнав провину і заявив про розкаяння. Однак у вироку відсутнє пояснення чоловіка, чому він крав саме желатин і що потім з ним робив.

Суддя Наталія Діонісьєва визнала чоловіка винним у порушенні ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану), і призначила йому один рік іспитового терміну. Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.