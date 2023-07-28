Родинний склеп розрахований на 14 поховань. Кожна ніша у глибину має три метри

На Хмельниччині збудують перший склеп сімейного типу. В гробниці, яку зведуть на кладовищі «Шаровечка» у Хмельницькому, будуть поховані члени однієї родини. Попередньо, вартість будівництва становить близько 2,5 млн грн.

Як розповів директор спеціалізованого комунального підприємства «Хмельницька міська ритуальна служба» Сергій Бортник у коментарі «Суспільному», будуватимуть перший у місті склеп сімейного типу за гроші родини, яка хоче придбати там нішу для родинних поховань. Гроші з міського бюджету сюди не залучатимуть.

«Це буде перший сектор склепів, у ньому розміщуватимуться чотирнадцять гробівців, кожен з яких буде на три місця. Принцип такий: опускається домовина, зверху закладається бетоними плитами, вище ставиться ще одна домовина. Фактично, усі ці місця вже зайняті. Проплат ще немає, але люди вже готові платити, аби ми починали роботу», – зазначив Сергій Бортник.

За його словами, родинні гробниці вигідніші тим, що під час поховання займають набагато менше місця. Крім того, родичам не доведеться в майбутному ходити на могили по різних кладовищах, чи секторах на одному кладовищі.

Розпочати будівництво такого склепу планували ще минулого року, проте на заваді стало повномаштабне вторгнення. Однак уже з понеділка, 31 липня, на кладовищі розпочнуть земляні роботи. Додамо, що це буде перший у області с