Наразі загиблих військових ховають на Алеї Героїв на кладовищі в селі Гаразджа

Луцька міськрада оголосила конкурс на облаштування сектора військових поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа. Міськрада вже викупила необхідну ділянку, площею понад 1 га. Переможця конкурсу оберуть в травні, вже після цього будуть замовляти проект і проводити роботи.

Рішення про оголошення архітектурного конкурсу прийняв виконком Луцької міськради на засіданні в середу, 15 лютого. «Оголошення Всеукраїнського відкритого архітектурного бліц-конкурсу дасть можливість визначити кращу концепцію облаштування сектору військових поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа», – повідомляє прес-служба міськради.

Луцький міський голова Ігор Поліщук зазначив, що наразі загиблих військовослужбовців ховають на Алеї почесних поховань, але місця вже закінчуються. Оскільки війна триває, постала необхідність влаштування окремого сектору для поховань військових. Тривалий час міськрада проводила перемовини з власниками земельної ділянки прощею 1,28 га. Зрештою, її придбали у власність міста за 1,3 млн.

Учасники конкурсу повинні запропонувати свої варіанти, як найкраще облаштувати цю територію. Подати заявки можна з 20 березня до 21 квітня. Призовий фонд складає 180 тис. грн. Учасник, що посяде перше місце, отримає 80 тис. грн. Переможця конкурсу визначать до 15 травня, а далі замовлятимуть проект і перейдуть до облаштування самого сектора.