Стадіон збудували ще в 1933 році, а після Другої світової війни реконструювали і заново відкрили в 1960

Луцький стадіон «Авангард» безплатно передали у власність міста. Раніше він належав волинському нардепу та бізнесмену Ігорю Палиці. Спеціально під стадіон міськрада створить нове комунальне підприємство. Мер міста очікує, що стадіон буде самоокупним за рахунок проведення чемпіонатів, концертів та інших подій.

Рішення прийняли депутати Луцької міськради на сесії у середу, 31 серпня. Документ передбачає безплатну передачу стадіону «Авангард» у власність Луцької громади.

Ідею про передачу стадіону просував віце-президент Федерації легкої атлетики України Володимир Рудюк. 15 серпня на сайті федерації опублікували лист, в якому міську владу закликали прийняти в комунальну власність цей стадіон.

«Просимо Вас порушити перед власниками стадіону питання про його передачу у комунальну власність Луцької міської ради на взаємовигідних умовах. Усе це лише сприятиме розвитку спорту як у громаді, так і Україні загалом», – йшлось у зверненні.

Згодом мер міста Ігор Поліщук повідомив, що домовився з власниками. Згідно з даними на YouControl, директором стадіону є Петро Харахай. Однак неофіційно було відомо, що з 2011 року ним володів відомий бізнесмен та нардеп Ігор Палиця – лідер партії «За майбутнє», від якої й обирався Ігор Поліщук. Чому він взагалі вирішив віддати стадіон, наразі невідомо.

За словами міського голови, на наступній сесії створять нове комунальне підприємство, яке буде опікуватись стадіоном. «Щодо витрат, то ми плануємо, що стадіон буде самоокупним. Лише заходи від Федерації легкої атлетики України покривають витрати на утримання стадіону. Один день проведення змагань коштує від 50 тис. до 150 тис. грн», – зазначив мер міста Ігор Поліщук.

Також він додав, що навесні до Луцька приїде голова Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій Себастьян Коу, оскільки він зацікавлений, аби в Луцьку відбувався чемпіонат з легкої атлетики. За попередньою домовленістю, одразу після перемоги луцький стадіон повинен отримати право на проведення чемпіонату Європи з легкої атлетики поза конкурсом.