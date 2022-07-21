Луцький департамент муніципальної варти планує закупити поштові марки на 906 тис. грн. З них найбільше літерних марок «V», які використовують для пересилання листів у межах України.

Відповідну закупівлю оголосили 13 липня, йдеться на сайті Prozorro. Згідно з умовами договору, муніципали планують закупити 58 тис. 250 поштових марок. З них:

17 тис. штук марок F (391 тис. грн);

33,7 тис. штук марок V (405 тис. грн);

3 тис. штук марок M (54 тис. грн);

2 тис. штук марок T (12 тис. грн);

500 штук марок X (20 тис. грн);

500 штук марок L (7,5 тис. грн);

1,5 штук марок D (16,5 тис. грн);

Термін поставки товарів – до кінця 2022 року. Купуватимуть їх за гроші з бюджету Луцької громади у волинської дирекції «Укрпошти» за переговірною процедурою.

Зазначимо, що до цього аукціону найбільша покупка марок була в червні 2021 року, коли департамент закупив 15 тис. марок на 170 тис. грн. Пояснити, чому цього разу марок вирішили закупити аж на 906 тис. грн, у департаменті муніципальної варти відмовились, зазначивши, що «вся інформація є у тендері».

Додамо, що ще більше марок цьогоріч закупляла ПрАТ «Волиньобленерго» на 999 тис. грн та ТОВ «Волиньелектрозбут» на 2,4 млн грн.