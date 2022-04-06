Автомобіль був припаркований на тротуарі та заважав пішоходам

У Луцьку на центральному ринку між двома підприємцями та інспекторкою з паркування виник конфлікт. Працівниця департаменту муніципальної варти вимагала перепаркувати автомобіль, що стояв на тротуарі під знаком «зупинка заборонена». Втім, двоє підприємців з ринку почали конфліктувати з нею і навіть, за заявою муніципалів, травмували їй руку. Справу наразі розслідує поліція за статтею про насильство щодо службової особи.

Про інцидент повідомили на сторінці департаменту муніципальної варти Луцька у середу, 6 квітня. Зазначається, що інспекторка з паркування помітила біля центрального ринку припаркований автомобіль, який порушив одразу декілька пунктів ПДР. Зокрема, авто було на тротуарі під знаком 3.34 (зупинка заборонена), таким чином перегороджуючи прохід для пішоходів.

«Коли інспектор попросила перепаркувати авто на безкоштовну парковку, що навпроти, і звільнити прохід для людей, підприємці ринку «Центральний» почали її штовхати, збили з ніг, розбили руку, погрожували нашій дівчині побиттям, нецензурно висловлюватись в її сторону, а також викрали службовий телефон», – зазначають муніципали.

Також вони опублікували відео, на якому видно, як двоє чоловіків нецензурно висловлюються до інспекторки та вимагають припинити відеофіксацію.

На місце викликали швидку та слідчо-оперативну групу. Постраждала працівниця департаменту написала заяву.

У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині повідомили, що наразі справу кваліфікують за ст. 350 ККУ (погроза або насильство щодо службової особи). Санкція частини першої цієї статті передбачає як мінімум арешт до півроку, максимально – позбавлення волі до двох років.