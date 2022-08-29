Волинський суд скасував рішення виконкому Луцької міськради про обмеження годин роботи популярному пабу «ЛучеSk» на вулиці Крилова. В грудні минулого року виконком через скарги лучан заборонив йому працювати до 5 ранку, натомість поставивши обмеження до 23:00. Підприємці спробували вдруге отримати дозвіл, але безуспішно, тож звернулися до суду. В результаті суд задовольнив позов і постановив стягнути з виконкому міськради понад 10 тис. грн судових витрат. Втім, зазначимо, що позов заклад подавав ще до початку повномасштабного вторгнення і до введення військового стану. Наразі в області діє комендантська година, тож заклад все одно не зможе працювати до 05:00.

Як йдеться у рішенні Волинського окружного адміністративного суду, протягом 2021 року паб «ЛучеSk» на Крилова, 1, працював за графіком з 11:00 до 05:00. У листопаді минулого року підприємці подали заявку на встановлення аналогічного графіку. До заяви подали записку від поліції, що протягом останніх трьох місяців роботи порушень громадського порядку в закладі не відбувалось.

У цей же час до міськради подали заяву мешканці будинку, які поскаржились на порушення режиму тиші біля закладу, а також на те, що часто на цій території з'являється сміття та недопалки. Щоправда, підтверджень з боку поліції у листі не надали.

Виконком взяв до уваги цей лист. Тож до початку 2023 року пабу встановили новий графік роботи: з 11:00 до 23:00. Не погодившись з цим рішенням, власники звернулись до суду.

«Органи місцевого самоврядування встановлюють режим роботи «за погодженням з власниками», а не навпаки. Орган місцевої влади може лише звертатися до суб'єкта господарювання з метою отримання від нього згоди на встановлення режиму роботи, проте, ні в якому випадку не вимагати від суб'єкта господарювання отримання будь-яких погоджень від органів влади. Відтак, вважають, що встановлення чи скасування режиму роботи такого закладу без погодження із власником є недопустимим», – аргументували свою позицію у суді.

Суд дійшов до висновку, що міськрада не могла в односторонньому порядку встановлювати режим роботи закладу, оскільки він не є комунальною власністю. Також звернув увагу, що міськрада не надала доказів, що паб регулярно порушує режим тиші.

«Сам факт наявності скарг мешканців міста Луцька не може бути підставою для скасування режиму роботи закладу в нічний час без погодження із власником, оскільки наведені у скарзі обставини не підтверджуються інформацією відповідних органів», – йдеться у рішенні.

Суддя Наталія Плахтій задовольнила позов та постановила скасувати рішення виконкому Луцької міськради «Про режим роботи кафе-бару паб «ЛучеSк» на вулиці Крилова, 1» від 28 грудня. На користь позивача постановили стягнути 10,8 тис. грн судових витрат.

Рішення поки не набрало законної сили, його можна оскаржити протягом 30 днів у Восьмому апеляційному адміністративному суді.

Зазначимо, що після введення на території України воєнного стану в області введена комендантська година, що діє щодня з 23:00 до 05:00 ранку. В цей час закладам харчування заборонено працювати.